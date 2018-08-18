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Nefes Kredisi'nde üçüncü faz

Reel sektör temsilcilerini son dönemdeki kur artışı ve diğer gelişmelerden korumak amacıyla Nefes Kredisi'nde üçüncü faza geçilmesi için çalışma başlatıldı.

Nefes Kredisi'nde üçüncü faz

Reel sektör temsilcilerini son dönemdeki kur artışı ve diğer gelişmelerden korumak amacıyla Nefes Kredisi'nde üçüncü faza geçilmesi için çalışma başlatıldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:52
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Nefes Kredisi'nde üçüncü faz

Ticaret Bakanlığı, son dönemdeki kur artışı ve diğer gelişmelerden reel sektör temsilcilerini korumak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Nefes Kredisi'nde üçüncü faza geçilmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk olarak 2016'da uygulamaya konulan Nefes Kredisi ile piyasaya 5 milyar, 2018'in başında 7,5 milyar lira düşük faizli kredi imkanı sunulduğu hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığının son dönemdeki kur artışı ve diğer gelişmelerden reel sektör temsilcilerini korumak amacıyla TOBB, oda ve borsalar ile Nefes Kredisi'nde üçüncü faza geçilmesi için çalışma başlattığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıklanan mali politika ve tedbirlere paralel olarak Nefes Kredisi'nde üçüncü faz kısa süre içerisinde başlatılacaktır. TOBB, oda ve borsalarca yapılacak kaynak aktarımıyla kamu ve özel bankalarla güç birliğinde KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlanacaktır. Yeni dönemde Nefes Kredisi'nde yer alacak bankalarla müzakereler başlatılmış olup, projede yer alacak bankalar ve kredi şartları bu müzakereler sonucunda belli olacaktır. Bakanlığımız elindeki tüm araçları hızlı, etkili ve verimli bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine ve reel sektöre destek olmaya devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıNefes KredisiTOBB
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