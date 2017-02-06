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'Ne altın alan var ne de satan'

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı İşler, "Vatandaşlar, yurt içinde referandum süreci ve yurt dışı piyasalardaki sıkıntılar nedeniyle deyim yerindeyse 'bekle-gör' politikası uyguluyor. Ne altın alan var ne de satan…" dedi.

'Ne altın alan var ne de satan'

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı İşler, "Vatandaşlar, yurt içinde referandum süreci ve yurt dışı piyasalardaki sıkıntılar nedeniyle deyim yerindeyse 'bekle-gör' politikası uyguluyor. Ne altın alan var ne de satan…" dedi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:36
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'Ne altın alan var ne de satan'

Altın fiyatlarında son dönemdeki dalgalanma, yatırımcıları beklemeye yöneltti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 2017 yılına 130,6 liradan başlayan altının gramı, 12 Ocak'ta 151,63 lira ile tarihi zirveyi gördü. Rekor kırdığı 12 Ocak'tan bu yana yatay bir seyir izleyen gram altın, bugün saat 11.15 itibarıyla 145 liradan işlem görüyor.

Altındaki volatil durumun, yatırımcıların alım ve satım kararlarını ertelemesine neden olduğu, vatandaşların artık sadece fiyat sormak için Kapalıçarşı'ya uğradığı belirtiliyor.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, altındaki yükselişin piyasalara yansımasını gözlemlemek amacıyla Kapalıçarşı'da Kalpakçılar, Kuyumcular Çarşısı ve Ayaklı Borsa'nın olduğu Altuncular Sokak'ı dolaşmak gerektiğini, burada kuyumcular ve sarraflarla sohbet ettiğini, söz konusu noktalarda yine insan hareketliliği olduğunu ancak bu canlılığın tam anlamıyla ticarete yansımadığını anlattı.

Vatandaşların yurt içinde referandum süreci ve yurt dışı piyasalardaki sıkıntılar nedeniyle "bekle-gör" politikası uyguladığını belirten İşler, "Ne altın alan var, ne de satan…" ifadesini kullandı. 

"Alan veya satandan çok fiyat soran var"

İKO Başkanı İşler, vatandaşların yılbaşından bu yana ons fiyatları yükseldiği için daha çok altın satmak için Kapalıçarşı'ya geldiğini bildirdi.

İşler, "Geçmiş zamanlarda yaptırdığımız tüketici araştırmalarında da açıkça görüleceği üzere vatandaşlar, adeta bir fiyat avcısı gibi hareket ediyor, altın piyasasındaki fiyatları iyi takip ediyorlar. Vatandaş altın satın almadan önce birçok kuyumcu ve sarrafa giderek fiyat araştırması yaptıktan sonra kararını veriyor. Kapalıçarşı'yı dolaştığımızda da gördük ki alan veya satandan çok fiyat soranlar var." şeklinde konuştu.

Vatandaşların yılbaşından bu yana en çok hangi ürüne rağbet gösterdiğine ilişkin soru üzerine de İşler, "Orta halli vatandaşlar çeyrek altını, borcu olanlar gram altını, yatırım için satın almaya gelenler ise daha çok Cumhuriyet Ata'yı tercih ediyor." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınİKOEkonomi
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