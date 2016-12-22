Nata Holding

Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'ın

AVM yatırımcıları

na yaptığı çağrıya destek vermek amacıyla dövizle yapılan kira sözleşmelerini

Türk lirası

na dönüştürme kararı aldıklarını bildirdi.

Tanık, yaptığı yazılı açıklamada, arzu etmeleri halinde tüm kiracılarının Türk lirasına geçebileceklerini ifade etti.

Alınan kararın Türkiye ekonomisine katkı sağlaması temennisinde bulunan Tanık, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın yapmış olduğu çağrıya sessiz kalmak istemedik ve kendi bünyemizde bu sürece yapabileceğimiz destek hususunda hızlı ve keskin bir karar aldık. Tüm AVM'lerimizdeki kiracılarımız dolar ya da avro ile yapılmış kira kontratlarını Türk lirası olarak değiştirebilecekler. Bu karar, kiralaması yeni başlamış AVM projelerini de kapsıyor. Birlik ve beraberliğimiz her zamankinden daha önemli."

AA