Müzakereler bugün başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bakanlık'taki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda memur sendikalarıyla Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin 5. oturumu devam ederken, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sürecin sürdüğünü belirten Çelik, 11 hizmet kolundan 5'i üzerindeki görüşmeleri tamamladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Hızlı bir şekilde bu akşam inanıyorum ki hizmet kollarındaki tekliflerimizle kamu çalışanlarının taleplerinin değerlendirmesi sürecek. Bugün toplu sözleşmenin geneli üzerinden müzakerelere başlayacağız. Cuma günü de görüşme geneli üzerinde devam edecek ve pazartesi de nihai olarak geldiğimiz noktayı açıklamış olacağız. Bir taraftan da toplu sözleşmeyle ilgili madde metinleri yazılmaya başladı. O çalışmamız da teknik heyet tarafından sürdürülüyor. İçeride çok medeni şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü, diyalog ortamının son derece olumlu olduğunu söyleyebilirim. Tabii çok doğaldır 2,5 milyon kamu çalışanı, 1,9 milyon emekliyi ilgilendiren, toplumun neredeyse üçte birini ilgilendiren bir toplu sözleşme sürecindeyiz ve ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu olaylarda çok daha farklı bakışın, farklı yorumların oluşunu da saygıyla karşılıyoruz ama içerideki görüşmelerin çok düzeyli ve olgun bir havada geçtiğini söyleyebilirim.''

Hükümet ne yaptığını biliyor Çelik, görüşmelerde, kamu tarafının afaki bir teklif vermediğini belirterek, ''Gerek orta vadeli program gerek 2012 yılı bütçesi çerçevesinde tabii ki teklifimizi vermemiz gerekirdi. Bunun dışında bir teklif vermek aslında gerek piyasalar açısından gerek dışarda gerek içerde algı açısından çok daha anormal olabilirdi. Hükümet ne yaptığını dün de biliyor, bugün de biliyor, geleceğe de ışık tutuyor'' dedi. Kamu çalışanları konfederasyonları başkanlarının eleştirilerini saygıyla karşıladığını belirten Çelik, ''Ama bu eleştiriyi keşke bizim teklifi aldıktan sonra, bir değerlendirme yapıp, müzakerelere geçtikten sonra yapmaları daha şık olurdu diye söylüyorum, 'niye yaptılar' diye demiyorum..Bugün 21'ine kadar müzakereler sürecektir. Kamu kendi imkanlarını yeniden gözden geçirecektir, çalışanlar taleplerini yeniden gözden geçirecektir ve çözümden yana bir tavır koyma konusunda biz iyi niyetle çalışmamızı sürdürüyoruz'' ifadelerini kullandı.





Son Güncelleme: 17.05.2012 01:10