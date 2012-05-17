Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Müzakereler bugün başlayacak

Memurlar ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 5 hizmet koluna ilişkin değerlendirme tamamlandı. Müzakereler bugün başlayacak

Müzakereler bugün başlayacak

Memurlar ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 5 hizmet koluna ilişkin değerlendirme tamamlandı. Müzakereler bugün başlayacak

17 Mayıs 2012 Perşembe 09:10
557 Okunma
Müzakereler bugün başlayacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bakanlık'taki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda memur sendikalarıyla Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin 5. oturumu devam ederken, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sürecin sürdüğünü belirten Çelik, 11 hizmet kolundan 5'i üzerindeki görüşmeleri tamamladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Hızlı bir şekilde bu akşam inanıyorum ki hizmet kollarındaki tekliflerimizle kamu çalışanlarının taleplerinin değerlendirmesi sürecek. Bugün toplu sözleşmenin geneli üzerinden müzakerelere başlayacağız. Cuma günü de görüşme geneli üzerinde devam edecek ve pazartesi de nihai olarak geldiğimiz noktayı açıklamış olacağız.  Bir taraftan da toplu sözleşmeyle ilgili madde metinleri yazılmaya başladı. O çalışmamız da teknik heyet tarafından sürdürülüyor. İçeride çok medeni şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü, diyalog ortamının son derece olumlu olduğunu söyleyebilirim. Tabii çok doğaldır 2,5 milyon kamu çalışanı, 1,9 milyon emekliyi ilgilendiren, toplumun neredeyse üçte birini ilgilendiren bir toplu sözleşme sürecindeyiz ve ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu olaylarda çok daha farklı bakışın, farklı yorumların oluşunu da saygıyla karşılıyoruz ama içerideki görüşmelerin çok düzeyli ve olgun bir havada geçtiğini söyleyebilirim.''
Hükümet ne yaptığını biliyor Çelik, görüşmelerde, kamu tarafının afaki bir teklif vermediğini belirterek, ''Gerek orta vadeli program gerek 2012 yılı bütçesi çerçevesinde tabii ki teklifimizi vermemiz gerekirdi. Bunun dışında bir teklif vermek aslında gerek piyasalar açısından gerek dışarda gerek içerde algı açısından çok daha anormal olabilirdi. Hükümet ne yaptığını dün de biliyor, bugün de biliyor, geleceğe de ışık tutuyor'' dedi.  Kamu çalışanları konfederasyonları başkanlarının eleştirilerini saygıyla karşıladığını belirten Çelik, ''Ama bu eleştiriyi keşke bizim teklifi aldıktan sonra, bir değerlendirme yapıp, müzakerelere geçtikten sonra yapmaları daha şık olurdu diye söylüyorum, 'niye yaptılar' diye demiyorum..Bugün 21'ine kadar müzakereler sürecektir. Kamu kendi imkanlarını yeniden gözden geçirecektir, çalışanlar taleplerini yeniden gözden geçirecektir ve çözümden yana bir tavır koyma konusunda biz iyi niyetle çalışmamızı sürdürüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.05.2012 01:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ