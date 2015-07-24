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Müteahhitlikte 100 milyon dolar sınırı aşıldı

Türk müteahhitlik şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdiği projelerin ortalama bedeli, mayıs sonu itibarıyla 100 milyon dolar sınırını ilk kez aşarak 109 milyon dolara yükseldi.

Müteahhitlikte 100 milyon dolar sınırı aşıldı

Türk müteahhitlik şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdiği projelerin ortalama bedeli, mayıs sonu itibarıyla 100 milyon dolar sınırını ilk kez aşarak 109 milyon dolara yükseldi.

24 Temmuz 2015 Cuma 11:18
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Müteahhitlikte 100 milyon dolar sınırı aşıldı
ANKARA -  Türk müteahhitlik şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdiği projelerin ortalama bedeli, bu yılın mayıs sonu itibarıyla 100 milyon dolar sınırını ilk kez aşarak 109 milyon dolara yükseldi.

Ekonomi Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 2003'te 343 olan Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlendiği proje sayısı 2010'da 624'e çıktı. Bu yıldan sonra hedef pazarlardaki iç karışıklıklar nedeniyle proje sayısı azaldı ancak ortalama proje bedeli arttı. 

2010'da ortalama proje bedeli 38 milyon dolar olurken, bu rakam 2011'de 42 milyon dolar, 2012'de 56 milyon dolar, 2013'te ise 73 milyon dolara ulaştı. Müteahhitlik hizmetleri şirketlerinin geçen yıl gerçekleştirdiği projelerin ortalama bedeli ise 84 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Söz konusu rakam bu senenin mayıs sonu itibarıyla 109 milyon dolara yükselirken, bu rakam, sektörün tarihindeki en yüksek yıllık ortalama proje bedeli oldu.

Türk müteahhitleri 2014 itibarıyla 48 ülkede faaliyet gösterdi. Söz konusu rakam bu yılın ilk 5 ayı itibarıyla 20 olurken, şirketler en çok yüzde 49,1 ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Rusya'nın aralarında yer aldığı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde iş yaptı.

310 milyar dolarlık proje üstlendi

Türk müteahhitlik şirketlerinin 1971'den 2001'e kadar yurtdışında üstlendikleri projelerin bedeli 47 milyar dolar iken, 2015 yılı mayıs sonu itibarıyla bu rakam 310,3 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan son açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketinden 42'si Türk firması oldu. Türkiye, bu sektörde dünyada Çin'den sonra 2. sırada yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 10:11
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMüteahhitlik100 Milyon
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