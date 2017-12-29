Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114517
ALTIN
157.305
DOLAR
3.7687
STERLİN
5.0892
EURO
4.5126
Ronaldo 300 milyonu aştı
Ronaldo 300 milyonu aştı
TRT dizileri dünya ekranlarında
TRT dizileri dünya ekranlarında
Apple özür diledi
Apple özür diledi
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Potada derbi heyecanı
Potada derbi heyecanı

Müteahhitliğe standart geliyor

TSE ve İNTES tarafından yapılan müteahhitlik sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olacak protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterleri belirlenecek.

Müteahhitliğe standart geliyor

TSE ve İNTES tarafından yapılan müteahhitlik sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olacak protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterleri belirlenecek.

29 Aralık 2017 Cuma 12:56
0 Okunma
Müteahhitliğe standart geliyor
banner84

Müteahhitlik sektöründe uzun zamandır beklenen ve yeni bir dönemin başlangıcı olacak Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından yapılan protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterleri belirlenecek.

TSE ve İNTES, "Yapım Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterlilik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi" amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

İNTES tarafından konusunda yetkin kişilerce kurulacak çalışma grubu, yapım müteahhitliğinin kriterlerini belirleyecek. Kriterlerin yayımlanması ile birlikte belgelendirme süreci başlayacak.

Konuya ilişkin bilgi veren İNTES Başkanı Celal Koloğlu, belgelendirme sürecinin sıkı denetimlere tabi olacağını belirterek, "Müteahhitlik sektöründe TSE güvencesiyle şeffaf, güvenilir ve tarafsız bir sistem hayat bulacak." dedi.

"Sektörde kontrolsüz büyümenin önüne geçmenin zamanı geldi"

Celal Koloğlu, ülkede inşaat müteahhitliğinin kriterlerinin tam olarak tanımlanmamış olması, bu işi yapmak isteyenlerde yeterlilik ve lisans gibi belirleyici unsurların aranmamasının, sektörü, isteyen hemen herkesin girebileceği bir iş alanı haline dönüştürdüğünü söyledi. 
Koloğlu, müteahhit sayısında net açıklanmış bir veri olmadığını ancak sayıları yüz binlerle ifade edilen müteahhit sıfatıyla iş yapan firma bulunduğunu aktararak, "Sektöre girişte bir sınırlama olmaması, işini gerektirdiği şartlara göre yapmayan müteahhitlerin varlık göstermesine neden oldu. Oysa ki müteahhitlik bir mühendislik alanıdır ve kutsal bir meslektir. Müteahhitler, mühendislik ve mimarlık eseri olan yaşam alanlarını inşa eden hayatın önemli aktörleridir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İNTESTürkiye İnşaat Sanayicileri İşveren SendikasıCelal Koloğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacıbaşı'ndan 3 yılda 1,5 milyar liralık yatırım planı
Eczacıbaşı'ndan 3 yılda 1,5 milyar liralık yatırım planı
Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı
Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak
Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak
Tunus, Türkiye'ye ihracatı artırmak istiyor
Tunus, Türkiye'ye ihracatı artırmak istiyor
İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı
İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar 2018'i bekliyor
Küresel piyasalar 2018'i bekliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ