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Müteahhitler faiz indiriminden memnun

İMKON Başkanı Tellioğlu, "Konut kredilerindeki faiz indirimi müteahhitlik sektörüne ve konut tüketicilerine ciddi manada moral olmuştur" dedi.

Müteahhitler faiz indiriminden memnun

İMKON Başkanı Tellioğlu, "Konut kredilerindeki faiz indirimi müteahhitlik sektörüne ve konut tüketicilerine ciddi manada moral olmuştur" dedi.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:29
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Müteahhitler faiz indiriminden memnun

ANKARA

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, bankaların konut kredi faizlerini indirmelerinin sektör açısından önemli bir moral kaynağı olduğunu belirterek, "Bu indirimlerle birlikte hem vatandaş daha az maliyetle ev sahibi olma şansına sahip olacak hem de konut ve inşaat sektöründeki durgunluk ortadan kalkacak." ifadesini kullandı.

Tellioğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından başta Ziraat Bankası olmak üzere birçok bankanın konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğüne dikkati çekti.

Sektör temsilcileri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve faiz indirimi yapan bankalara teşekkür eden Tellioğlu, yılda ortalama 1 milyon 200 bin civarında konut satışı yapıldığını ve bunun önemli bir kısmının konut kredisi kullanılarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tellioğlu, son 3 yıldır konut kredili satışlarda ciddi düşüş gözlendiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faizlerin yüksek olmasından dolayı kredili konut satışlarında ciddi bir azalma olmuştur. Bu da inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Konut piyasasını hareketlendirmek adına inşaat sektörünün ve konut satışlarının önünün açılabilmesi için bankaların elini taşın altına koyması şart olmuştu. Demokrasinin ve ekonominin tehdit edildiği bugünlerde buna cevap verebilecek güçlü ekonomi politikasını desteklemek adına konut kredilerindeki bu faiz indirimi müteahhitlik sektörüne ve konut tüketicilerine ciddi manada moral olmuştur. Bu indirimlerle birlikte hem vatandaş daha az maliyetle ev sahibi olma şansına sahip olacak hem de konut ve inşaat sektöründeki durgunluk ortadan kalkacak."

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:29
Anahtar Kelimeler:
Faiz Indirimiönce Vatan
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