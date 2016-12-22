ANKARA

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, dün açıklanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararlarına ilişkin, "Açıklanan maddelerin önemli bir bölümü, müteahhitler olarak hükümetimize sunduğumuz önerileri kapsıyor. Umarım kararlar uygulamaya geçtiğinde de olumlu sonuçlar doğurur. Hükümetimize bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Tellioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alınan kararların müteahhitlere önemli ölçüde moral verdiğini belirten Tellioğlu, yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesinin verilecek olmasıyla yurt dışı müteahhitlik işlerine dair sıfır faiz uygulamasının inşaat sektörü için büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Tellioğlu, "Açıklanan maddelerin önemli bir bölümü müteahhitler olarak bizlerin hükümetimize sunduğumuz önerileri kapsıyor. Umarım kararlar uygulamaya geçtiğinde de olumlu sonuçlar doğurur. Hükümetimize bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

AA