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"Mustafa Kemal 'bizi biz yapan' değerdir"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Mustafa Kemal bu ülkenin ortak ve 'bizi biz yapan' değeridir. Her zaman akıl ve bilimi rehber kabul eden Atatürk, Türkiye'ye ve Türk toplumuna çok değerli bir vizyon sunmuştur" dedi.

"Mustafa Kemal 'bizi biz yapan' değerdir"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Mustafa Kemal bu ülkenin ortak ve 'bizi biz yapan' değeridir. Her zaman akıl ve bilimi rehber kabul eden Atatürk, Türkiye'ye ve Türk toplumuna çok değerli bir vizyon sunmuştur" dedi.

10 Kasım 2017 Cuma 11:01
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"Mustafa Kemal 'bizi biz yapan' değerdir"

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman akıl ve bilimi rehber kabul ettiğini ve ülkeye çok değerli bir vizyon sunduğunu bildirdi.

Bilecik, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, savaştan yeni çıkan, yorgun bir ülkeyi ayağa kaldıran Atatürk'ün reformcu kişiliğiyle çağdaş uygarlık seviyesinde bir toplumun temellerini attığını belirtti.

Her zaman akıl ve bilimi rehber kabul eden Atatürk'ün Türkiye ve Türk toplumuna çok değerli bir vizyon sunduğunu aktaran Bilecik, Atatürk'ün sunduğu bu vizyon ile ortaya çıkan Cumhuriyet değerlerinin Türkiye'de özgür düşüncenin, demokrasinin ve kalkınmanın temeli olduğunu vurguladı.

Bilecik, "Mustafa Kemal bu ülkenin ortak ve 'bizi biz yapan' değeridir. Ölümünün 79. yılında Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Atamızın bıraktığı mirası ileriye taşımak birinci görevdir"

İktisadi Kalkınma Vakfı'ndan (İKV) yapılan açıklamada ise "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü ebediyete intikalinin 79'uncu yılında şükran ve minnetle anıyoruz. Atamızın bizlere bıraktığı mirası korumak ve ileriye taşımak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birinci görevidir." görüşleri kaydedildi.

Bilim ve aklın ışığında Cumhuriyeti yüceltmek ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak hedefi doğrultusunda yürüyüşün devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bu yürüyüşte evrensel değerlerden ayrılmadan, hukuk, demokrasi ve insan haklarına saygılı olarak, ülkemiz ve halkımızın refahı ve özgürlüğü için çalışacak ve Atatürk'ün eserleri ve fikirlerini yaşatacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Sanayicileri Ve İşadamları DerneğiTÜSİADErol Bilecik
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