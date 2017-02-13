Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88144
ALTIN
145.978
DOLAR
3.6875
STERLIN
4.6150
EURO
3.9232
Saz ve söz ustalarını buluşturan kültürevi
SON DAKİKA
Saz ve söz ustalarını buluşturan...
Bu tablolar kahve kokuyor
SON DAKİKA
Bu tablolar kahve kokuyor
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi

MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısı sonrası derneğin, üye işletmeler aracılığıyla toplamda 250 bin yeni istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısı sonrası derneğin, üye işletmeler aracılığıyla toplamda 250 bin yeni istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:46
3 Okunma
MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"250 bin yeni istihdam imkanı oluşturması için yola çıktık"

Olpak, istihdam artışının ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması anlamına geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta başlattığı seferberlik çağrısını desteklediğimizi ve elle tutulabilir somut adımların atılması gerektiğini dile getirmiştik. MÜSİAD olarak, devletimizin hem işbaşı eğitimlerini hem de asgari ücret üzerindeki SGK ve vergiyi karşılayarak önemli katkı sağladığı istihdam seferberliği kapsamında elimizi taşın altına koyuyor ve 'Bu seferberlikte biz de varız' diyoruz. 11 bin üyemiz ve 50 bin üye işletmemizle Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışındaki en yaygın STK'sı olarak, yönetim kurulu üyelerimiz ve şube başkanlarımızla kapsamlı bir değerlendirme yaptık.

Bölgelerin farklı şartlarını da göz önüne alarak yaptığımız değerlendirme sonucunda, 50 bin üye işletmemizin ortalamada 5'er kişi istihdam ederek toplam 250 bin yeni istihdam imkanı oluşturması için yola çıktık. Elbette, burada bazı işletmeler yüz kişi, hatta bin kişi istihdam ederken, bazıları daha az sayıda istihdam oluşturacaklardır."

AA

Anahtar Kelimeler:
MÜSİADNail Olpak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tavuk eti üretimi azaldı yumurta üretimi arttı
Tavuk eti üretimi azaldı yumurta üretimi arttı
Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi
Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi
THY'den karşılıklı Antalya-Cezayir seferi başlatılıyor
THY'den karşılıklı Antalya-Cezayir seferi başlatılıyor
Dolar/TL 3,70'in altında dengelendi
Dolar/TL 3,70'in altında dengelendi
Hazineden yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek karar
Hazineden yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek karar
'Varlık Fonu yeni özelleştirme uygulamasına dönüşmemeli'
'Varlık Fonu yeni özelleştirme uygulamasına dönüşmemeli'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ