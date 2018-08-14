MÜSİAD Avrupa’dan spekülatif atak açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Avrupa Direktörü Burhan Sağlam, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki göstererek, "ABD yönetiminin izlediği siyasi ahlaktan uzak politikalar stratejik, askeri ve ekonomik müttefik anlayışına kesinlikle uymamaktadır ve dünya ticaretine kısa ve orta vadede ciddi zararlar verecektir." ifadelerini kullandı.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım ve vergi artırımı kararının kendi ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.

Küresel ekonomik gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini ifade eden Sağlam, ABD’nin tüm dünyaya karşı yürüttüğü ticari savaş sadece AB, Japonya ve Çin gibi büyük ekonomileri değil, aynı zamanda on yıllardır ekonomi ve finans sistemlerini stabilize etmeye gayret gösteren kalkınmakta olan ülkeleri de olumsuz etkilemektedir.”değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin sergilediği tutumun uluslararası hukuk ve devletlerarası ilişkilerle bağdaşmadığını ifade eden Sağlam, "ABD yönetiminin izlediği siyasi ahlaktan uzak politikalar stratejik, askeri ve ekonomik müttefik anlayışına kesinlikle uymamaktadır ve dünya ticaretine kısa ve orta vadede ciddi zararlar verecektir. Yaptırım ve ceza vergisi uygulanması, ABD’nin kendi ekonomisini koruma altına almasından ziyade kendilerini de olumsuz etkileyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin son saldırısı Türk lirasına

Sağlam, ABD tarafından izlenilen söz konusu politikada yapılan son saldırının da Türk lirasına karşı olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

“Ekonomi ve finansıyla Batı sistemine entegre olmuş müttefik bir ülkenin para birimine yapılan bu saldırı elbette ABD’nin de çıkarına olmayacaktır. AB devletlerinin ve Türkiye’nin güçlü finansal bağları, Türk lirasının yaşadığı suni değer kaybı sebebiyle yeni bir sınava tabi tutulmuştur. Birçok Avrupa Bankası Türk şirketlerine verdiği ve toplamda 300 milyar doları yakın kredi nedeniyle Türkiye’nin istikrarlı bir ekonomiye sahip olmasını ümit etmektedir.

MÜSİAD Avrupa olarak bu ticaret savaşının tüm taraflarını aklıselime ve diplomatik saygıya davet ediyoruz. Duygusal ve yapıcı olmayan her karar bu krizin derinleşmesine ve uzun zamandır süregelen ilişkilerin zedelenmesine sebep olacaktır. Ümit ediyoruz ki, ABD yönetimini agresif dış ve ekonomi politikasından vazgeçer ve bu bağlamda taraf olan ülkeler açık olan her konu için en kısa zamanda uzlaşı sağlar.”