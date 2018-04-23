Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110932
ALTIN
174.931
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7193
EURO
4.9845
Türkiye'de 'mikroçip' ile 10 bin bebek doğdu
Türkiye'de 'mikroçip' ile 10 bin...
Bakanlık mağaraları mercek altına aldı
Bakanlık mağaraları mercek altına aldı
'Türkiye'nin çatısı' yeniden gelinliğini giydi
'Türkiye'nin çatısı' yeniden gelinliğini giydi
'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler
'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler
'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl mesaisi
'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl...

'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler

Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın, Uzak Doğu pazarı için özel olarak ürettiği "Mürekkep Balıklı Spaghetti" dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde Selection tarafından ödüle layık görüldü.

'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler

Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın, Uzak Doğu pazarı için özel olarak ürettiği "Mürekkep Balıklı Spaghetti" dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde Selection tarafından ödüle layık görüldü.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:36
14 Okunma
'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler

KONYAKonya'da makarna üretimi yapan bir firmanın, Uzak Doğu pazarı için özel olarak ürettiği "Mürekkep Balıklı Spaghetti" dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde Selection tarafından bronz madalya ile ödülendirildi.

Faaliyetlerine 1998'de başlayan Selva Gıda, un, irmik ve makarna üretimiyle sektörde adından söz ettiriyor. Üretiminin yarısını iç piyasaya satan şirket, 90 ülkeye yaptığı ihracatla da ekonomiye katkı sağlıyor.

Firmanın genel müdür yardımcısı Mehmet Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Monde Selection'ın kalite düzeylerini belirleyen bağımsız ve uluslararası bir enstitü olduğunu söyledi.

Enstitünün, tadım ve test metodolojileri, izlediği yasal kurallar ve bilimsel analiz güvenilirliğiyle tanındığını dile getiren Karakuş, burada ürünlerin, bilim adamları, beslenme ve sağlık danışmanları, gurmeler ve prestijli aşçılık kuruluşlarından gelen şefler tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

"Gören şaşırıyor"

Karakuş, kendilerinin de yüksek kalitede üretim yapmaya azami özen gösterdiklerini, Uzak Doğu pazarının da firmaları için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yüksek bir potansiyeli olmasına rağmen bu pazarda tutunabilmenin çok zor olduğuna işaret eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde bu bölgeye özel, Mürekkep Balıklı Spaghetti'yi ürettik. Uzak Doğu'dan ciddi bir talep geldi. Damak tadımıza yabancı değil. Balık tadı var. Mucizevi bir besin. Antioksidan özelliği var. Kansızlığa iyi geliyor. Vitamin ve minerallerle besleyici özelliği biliniyor. Türk tüketicisiyle de tanıştırmaya başladık. Yurt dışı için üretiyoruz ama ülke pazarına da sunuyoruz. Tüketicimiz yavaş yavaş bunu görmeye başlayacak. Gören şaşırıyor. Türkiye'de de lezzet arayanlara bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Monde Selection'da aldığı ödülle ürünümüz taçlanmış oldu. Ürünümüzün uluslararası düzeyde aldığı kalite tescili bizim için çok kıymetli. Bu topraklarda kurulan bir marka olarak ülkemize uluslararası alanda ödüller kazandırmak bizim için büyük bir onur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Mürekkep Balıklı MakarnaJaponyaTürkiyeKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ’den indirim kampanyası
TOKİ’den indirim kampanyası
Sağlık turizmine dört koldan teşvik
Sağlık turizmine dört koldan teşvik
IMF'den yolsuzlukla mücadele adımı
IMF'den yolsuzlukla mücadele adımı
'Tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güven geri geldi'
'Tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güven geri geldi'
Türkiye Avrupa ülkeleri için çok önemli
Türkiye Avrupa ülkeleri için çok önemli
TOKİ faiz oranlarını indirdi
TOKİ faiz oranlarını indirdi
Hayvan ithalatında 'kontrol belgesi' aranacak
Hayvan ithalatında 'kontrol belgesi' aranacak
Sarıeroğlu: Kadınlar ekonomiye katılmazsa gelişim hızımız yeteri kadar iyi olmaz
Sarıeroğlu: Kadınlar ekonomiye katılmazsa gelişim hızımız yeteri kadar iyi olmaz
Dijital Liderler, Dijital Anadolu Kapsamında İzmirli KOBİ’lerle Buluşuyor!
Dijital Liderler, Dijital Anadolu Kapsamında İzmirli KOBİ’lerle Buluşuyor!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı stand hostesi ankara
    Yazılım: TE Bilişim