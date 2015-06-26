Muhasebeciliğe de standart geliyor

ANKARA - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından "Ön Muhasebe Elemanı" ve "Yardımcı Muhasebe Elemanı" mesleklerinin taslak standartları belirlendi.



Hazırlanan mesleki taslaklar, meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, ticaret meslek liseleri, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin bilgisine sunuldu.



Taslakta, ön muhasebe elemanı "İş organizasyonu, muhasebe bilgi sistemine veri girişi ile ön muhasebe raporlaması yapan, evrak ile ilgili işlemleri ve çalışanların özlük işlemlerini yürüten, ön muhasebe ile ilgili hesapların takibindeki ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişi" olarak tanımlandı.



Genellikle masa başında ve bilgisayarla işlem yaparak, iyi aydınlatma ve havalandırma sistemine sahip, temiz ve sakin ofis ortamlarında çalıştırılacak ön muhasebe elemanının, mesai arkadaşları, bölüm yöneticileri ve müşteri ve tedarikçilerle iletişim halinde bulunması gerekiyor.



Yardımcı muhasebe elemanı ise "İş organizasyonu ve muhasebe kayıtları yapan, mali tabloların hazırlanmasına yönelik hazırlık çalışmalarını yürüten, maliyet muhasebesi işlemlerine katılan, vergi beyan ve bildirimleri ile iş ve sosyal güvenlik beyan ve bildirimlerine ilişkin ön hazırlık işlemlerini yürüten, ticaret sicili ve meslek kuruluşu işlemleri ile mevzuat gereği verilmesi gereken diğer beyan ve bildirimler için ön hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, şirketler ve kooperatiflerle ilgili işlemlere katılan, evrak ve defterlerle ilgili işlemleri yürüten ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişi" olarak tanımlandı.



Havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerini içeren, yeterli aydınlatma sistemine sahip, ergonomik ofis araç ve gereçleri ile donatılmış, gerekli iletişim alt yapısı (internet bağlantısı, telefon, faks) bulunan ofislerde çalıştırılacak olan yardımcı muhasebe elemanlarının da ön muhasebe elamanları gibi iş arkadaşları, müşteriler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olması isteniyor.



Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Finans Sektör Komitesi tarafından doğrulanan iki meslekle ilgili standartları belirleyecek taslaklar, görüşlerin ardından elden geçirilerek son şeklini alacak.



