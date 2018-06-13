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Muhasebe standardında değişiklik

Muhasebe standardında değişiklik

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:57
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Muhasebe standardında değişiklik

ANKARA

 "Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı"nda (TMS) değişikliğe gidildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kararda, Türkiye'deki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye finansal raporlama standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunması ve standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla revizyon projesinin başlatıldığı belirtildi. Karara göre, bu kapsamda, "TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" yayımlandı.

Öte yandan, "Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2018 10:01
Anahtar Kelimeler:
TMSMuhasebe
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