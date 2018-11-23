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Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 34 arttı

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil yerlerinden Muğla'ya son 10 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış gösterdi.

Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 34 arttı

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil yerlerinden Muğla'ya son 10 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış gösterdi.

23 Kasım 2018 Cuma 15:23
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Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 34 arttı

MUĞLA - Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'ya, son 10 ayda gelen yabancı turistsayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış oldu.

Turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunan Muğla, deniz, kum ve güneşinin yanı sıra bünyesindeki farklı medeniyetlere ait izlerle, bölgenin kültür turizmine de katkı sağlıyor.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla'da, 340 bin yatak kapasiteli tesislerde her yıl yaklaşık 3 milyon turist konaklıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve gelişmiş turizm altyapısıyla Muğla'nın, Antalya ve İstanbul'dan sonra ülkenin üçüncü önemli turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Muğla'nın, çeşitli turizm aktiviteleri, antik çağlardan günümüze ulaşan kültür ve tabiat varlıklarıyla her geçen gün daha fazla sayıda turist ağırladığını vurgulayan Civelek, kentin önemli destinasyonları bünyesinde barındırdığını dile getirdi.

"İngilizler ilk sırada"

Muğla ve turistik ilçelerinin, yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğine değinen Civelek, "Yılın 10 ayında 2 milyon 777 bin 574 yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 10 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 34 artış var." dedi.

Ziyaretçilerin özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalyan, Akyaka ve Gökova'daki otellerde ve sahillerde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayan Civelek, bu yıl turizm sezonunun bölgede yoğun geçtiğini anlattı.

Muğla'yı en çok 1 milyon 20 bin 486 kişiyle İngilizlerin ziyaret ettiğini vurgulayan Civelek, İngilizleri Rusya, Almanya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen ziyaretçilerin izlediğini dile getirdi.

"Ulaşım imkanlarının kolaylığı Muğla'yı turizmde cazip kılıyor"

Kıyı uzunluğu, çok sayıda koya sahip olması, temizliği, çekiciliği, ulaşımın kolaylığı gibi nedenlerin, Muğla'yı cazip kılan etkenlerin başında geldiğini anlatan Civelek, şöyle konuştu:

"Muğla'da geçmişten günümüze turizm kültürü bilincinin varlığı, müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmet sunan işletmelerimiz ve konaklama tesislerimizin başlıca özellikleri, yabancıların bölgemize olan ilgisinin başında geliyor. Diğer yandan 2 havaalanı ve 10 deniz hudut kapısı, ulaşım imkanlarının kolaylığı, geleneksel deniz turizminin yanı sıra doğa sporları ve kültür turizmine fırsat ve imkanlar sunması, Muğla'yı turizmde cazip kılıyor."

Muğla'nın iklimi, coğrafyası, kültürel ve doğal zenginliklerinin olanak sağladığı turizm çeşitliliğiyle doğru ve yerinde planlamalarla 12 ay turizm yapılabilecek dünyaca ünlü destinasyonlara sahip olduğunu anlatan Civelek, bu kapsamda tanıtım çalışmalarının da yürütüldüğünü ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaTurist Sayısı
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