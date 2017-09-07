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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Menteşe Kaymakamı Yıldız, Muğla'daki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Menteşe Kaymakamı Yıldız, Muğla'daki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:17
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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA - Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla'daki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akbük Mahallesi'nde dün öğleden sonra ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için hemen hava ve karadan çalışma başlatıldığını anımsattı.

Alevlerin, rüzgarın saatte 50 kilometre hıza ulaşması nedeniyle çok hızlı yayılarak Zeytinköy Mahallesi'ne sıçradığını dile getiren Yıldız, buradaki 30 evin zarar gördüğünü kaydetti.

Bölgedeki çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Rüzgar hızının gece saatlerinde aniden 50 kilometreyi bulmasıyla yangın tekrar canlandı. Yangın aynı zamanda Zeytinköy ile komşu 450 nüfuslu Dağpınar Mahallesi'ni de tehdit etmeye başladı. Hemen burayı da tahliye ettik. Allah'a çok şükür rüzgarın da etkisini kaybetmesiyle burası herhangi bir zarar görmedi. Zeytinköy'de gece yeniden çıkan yangın sonucu 20 ev daha yandı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Şu an tehlikeli bir durum görünmüyor. Yaklaşık 15 bin arı kovanı zarar gördü. Evleri zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çadır ve konteyner desteğinde bulunacağız. Kendilerine nakdi yardımlar yapacağız. Kızılay ekiplerimiz burada lojistik destek sağlayacaklar. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün psikolog ve sosyologları da burada. Bunun yanı sıra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı."

Öte yandan, bölgedeki vatandaşlara, belediye ekipleri ve civar köylerden gelenler tarafından gıda malzemesi dağıtıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaOrman YangınıÖnce Vatan Gazetesi
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