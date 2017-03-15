Mücevher fuarında değerli taş analizi yapılacak

İstanbul Kuyumcular Odasından (İKO) yapılan açıklamaya göre, 44. İstanbul Uluslararası Mücevherat Fuarı, yarın CNR Expo'da kapılarını açacak.

Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle İKO'da kurulan Türkiye'nin ilk yerli ve milli gemoloji laboratuvarı GLT de fuara katılarak bir ilke imza atacak. GLT, son teknolojiyle donatılan laboratuvarı fuara taşıyarak katılımcı firma ve profesyonel ziyaretçilere, pırlanta, renkli taş ve mücevher analizi yapacak.

İKO Başkanı Norayr İşler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İstanbul Mücevherat Fuarı'nın, sektörün tüm potansiyelini dünya alıcılarıyla bir araya getiren önemli bir buluşma noktası haline geldiğini bildirdi.

İKO olarak kurumsal stantta her zaman olduğu gibi sektörle bir araya geleceklerini belirten İşler, İSTKA'nın desteğiyle hayata geçirdikleri GLT'yi bir dünya markası yapmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

GLT laboratuvarının hem sektöre hem de tüketiciye sertifika hizmeti verdiğini bildiren İşler, "Nasıl dünyada bir GIA var, biz de GIA olma yolunda ilerliyoruz. Fuarda, bu anlamda sertifika ve değerli taş analizi hizmetini sektörün ayağına getiriyoruz. Tüm katılımcı ve ziyaretçileri, taş analizi hizmeti için fuar boyunca standımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Mücevherat Fuarı, 19 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaddafi'nin hançeri, GLT'de incelendi

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin sarayından yağmalanan ve İstanbul'da yakalanan kıymetli taşlarla bezeli hançer, GLT laboratuvarında incelenmişti. İnceleme sonucunda hançerin gerçek olduğu ancak fildişinden değil, mamut dişinden yapıldığı sonucuna varılmıştı.