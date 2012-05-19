MTV'deki düzenleme ikinci ele yaradı

ANKARA

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yapılan yeni düzenleme, sıfır otomobil satışlarını yavaşlatırken, ikinci el otomobile olan talebi artırdı.

Başkent Otomotivciler Derneği (BOD) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyelerinin satışlardan oldukça memnun olduklarını belirterek, ''MTV'deki yeni düzenlemeyle beraber ikinci el otomobil satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Çoğu ikinci el araç satıcısı şu anda satmak için araç bulamadıklarından şikayetçi'' dedi.

Mayıs ve haziran aylarında otomobile talebin arttığını ifade eden Erkoç, MTV'deki düzenlemelerden sonra da bazı sıfır kilometre araç satışlarının azalarak, sıfır kilometre otomobildeki talebin ikinci ele yöneldiğini söyledi.

Yükselen fiyatların da etkisiyle sıfır kilometre araç alamayanların sıfıra yakın ikinci el araçları tercih ettiklerini dile getiren Erkoç, lüks araçların maliyetlerinin artmasının bunda etkili olduğunu kaydetti.