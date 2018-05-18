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MTA'dan ruhsatlı 5 jeotermal alan ihalesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA), 3 kentte 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat alanı ihale edilecek.

MTA'dan ruhsatlı 5 jeotermal alan ihalesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA), 3 kentte 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat alanı ihale edilecek.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:50
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MTA'dan ruhsatlı 5 jeotermal alan ihalesi

ANKARA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA), 3 kentte 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat alanına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 ve Ankara'nın Sincan ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat alanının kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedelleri 260 bin lira ile 1 milyon 360 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 7 bin 800 lira ile 40 bin 800 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 30 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30'da MTA Genel Müdürlüğü ihale toplantı salonlarında gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek. Ayrıca, istekliler tekliflerini aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maden Tetkik Ve Arama Genel MüdürlüğüEotermal Kaynak ve doğal Mineralli Su Ruhsat Alanı
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