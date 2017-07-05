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Motorine 11 kuruş zam

Motorinin litresine gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruşluk zam yapıldı.

Motorine 11 kuruş zam

Motorinin litresine gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruşluk zam yapıldı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:27
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Motorine 11 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruşluk zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,32'den 4,43 liraya, İzmir'de ise 4,36'dan 4,47 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresinde en son 9 Haziran'da 8 kuruş indirim yapılmıştı.

AA

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MotorinZamMotorine 11 Kuruş Zam
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