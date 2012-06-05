Motorinden sonra benzinde indirim sinyali

Dünya Ekonomi Forumu'nda katılacağı oturum öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız, petrol fiyatlarının son yılların en düşük düzeyine indiği ve bu fiyat değişiminin Türkiye'ye yansıması konusundaki bir soru üzerine, şunları kaydetti:



''Dün 8-10 kuruş civarında motorinde fiyat düşüşü yaşandı. Ben inanıyorum ki yarın bir gün, kısa süre içerisinde benzin fiyatlarına da aynı şekilde yansıyacaktır. Çünkü otomatik fiyatlama mekanizması bunu öngörüyor.''

Sokak lambalarının değişimi...

Bakan Yıldız, Türkiye'de enerji tasarrufu kapsamında sokak lambalarının değişimiyle ilgili bir soru üzerine de sokak aydınlatmasıyla alakalı 17 milyon civarında armatür bulunduğunu ve bunların 2015 yılına kadar değişimini öngördüklerini belirtti. Yıldız, şöyle devam etti:

''Watt olarak yaklaşık 100 birimlik bir aydınlatma giderinin hemen hemen dörtte birine düşecek bir tasarruftan bahsediyoruz. Biz buna yıllık 650 milyon lira ödüyorken, bu rakamın 150 milyon liraya inecek olması ayrı bir gelişmedir. O yüzden led teknolojisinin son geldiği noktayı firmaların finansman yapısıyla beraber, kamuya yük olmaksızın ve genel bütçeden de herhangi bir yatırım kalemi almaksızın kendi içinde finanse etmeyi düşünüyoruz.''