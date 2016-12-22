LONDRA – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, kuruluşun Türkiye analistinin artık Avrupa Birliği (AB) dışından raporlama yapacağını gerekçe göstererek, 2017 yılına ilişkin kredi derecelendirme takviminde Türkiye’nin potansiyel değerlendirme tarihlerine yer verilmediğini açıkladı.

Avrupa Birliğinde son yıllarda yapılan düzenlemelere göre reyting kuruluşlarının bir sonraki yıla ilişkin ülke notu gözden geçirme takvimlerini aralık ayı içerisinde duyurmaları gerekiyor.

Örneğin; bu kapsamda Türkiye’nin talep edilmemiş kredi notu (unsolicited), Standard & Poor’s (S&P) kredi notu ve görünümünün önümüzdeki yıl 5 Mayıs ve 3 Kasım tarihlerinde değerlendirilmesi bekleniyor.

Fitch Ratings ise Türkiye’nin kredi notu ve görünümünün önümüzdeki yıl 27 Ocak ve 21 Temmuz tarihlerinde değerlendirilebileceğini açıkladı.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in bu ay içinde açıkladığı 2017 yılı için ülke derecelendirme takviminde Türkiye’ye ilişkin potansiyel gözden geçirme tarihlerine yer verilmemesi dikkati çekti.

Konuya ilişkin olarak Moody’s’in Londra merkezinden AA muhabirine yapılan açıklamada ise gerekçe olarak kurumun Türkiye analistinin değiştiği, artık raporların AB dışından yazılacağı belirtildi.

"Türkiye, AB merkezli bir başanalist tarafından izlenmiyor"

Açıklamada, “Ülke notu takvimi, AB regülasyonu gereğince başanalistleri AB içerisinde olan ülkeleri içermektedir. Türkiye, AB merkezli bir başanalist tarafından izlenmediği için, takvimde yer almamıştır. Türkiye’nin başanalisti kasım ayında normal işleyiş doğrultusunda değişmiştir ve kendisi AB merkezli değildir.” ifadelerine yer verildi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada yeni Türkiye analistinin Moody’s’in hangi merkezinden görev yapacağına ilişkin soruya ise cevap verilmedi.

Moody’s’in takviminde Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin potansiyel değerlendirme tarihlerine yer vermemesiyle, ileride yapılabilecek açıklamaların piyasalardaki etkisini artırmasından endişe ediliyor.

AA