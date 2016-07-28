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Moody’s’den İngiliz bankalarına uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, önümüzdeki dönemde İngiltere'nin sert bir şekilde resesyona girmesi halinde bankaların sermaye seviyesinin olumsuz etkilenebileceğini açıkladı.

Moody’s’den İngiliz bankalarına uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, önümüzdeki dönemde İngiltere'nin sert bir şekilde resesyona girmesi halinde bankaların sermaye seviyesinin olumsuz etkilenebileceğini açıkladı.

28 Temmuz 2016 Perşembe 14:09
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Moody’s’den İngiliz bankalarına uyarı

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'den yapılan açıklamada, “Moody’s tarafından yapılan stres testinin sonuçlarına göreAvrupa Birliği (AB) referandumunun ardından beklenenden daha kötü bir gerileme dönemine girilmesi halinde İngiliz bankaları dikkat değer seviyede sermaye kaybı yaşayabilir.” ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada Moody’s’in stres testinin İngiliz ekonomisinin resesyona girdiği varsayımı üzerine kurulduğu, öte yandan kuruluşun temel beklentisinin ise İngiltere’nin önümüzdeki dönemde daha zayıf seviyede olsa da pozitif büyüme göstermesi yönünde olduğu belirtildi.

Açıklamada İngiltere’nin resesyona girmesi halinde İngiliz bankalarındaki varlık kalitesinin dikkat değer şekilde bozulabileceği, sorunlu kredilerin oranının ise 2015 yılındaki yüzde 2 seviyesinden 2018’de yüzde 4,9 oranına yükselebileceği belirtildi. Öte yandan açıklamada İngiliz bankalarının halihazırda iyi seviyede sermayelendirilmiş olduğunun altı çizildi.

Stres testine ilişkin olarak Moody’s’in EMEA bölgesi Baş Kredi Sorumlusu Collin Ellis ise, “Zaman içerisinde geniş çaplı ekonomik şartlardaki değişimin bankaları nasıl etkileyeceğini anlamak önemli. Bu beklenmeyen kayıpların potansiyel etkisini de içeriyor. Temel senaryolarımızın ya da tahminlerimizin yanısıra stres testlerini de gerektiriyor.” ifadelerini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 14:10
Anahtar Kelimeler:
Moody’sİngiliz BankalarıİngiltereEMEACollin Ellis
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