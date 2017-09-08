Moody's Tüpraş'ın görünümünü yükseltti

ANKARA

Tüpraş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Moody's'in şirketin faaliyetleri ve finansal yapısını dikkate alarak yeni bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "Moody's Investor Services (Moody's) tarafından şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, Tüpraş'ın uzun vadeli kredi notu değiştirilmeksizin "Ba1" olarak korunmuş ve görünüm durağandan pozitife yükseltilmiştir." ifadelerine yer verildi.