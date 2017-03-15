Moody's'ten Fed açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) 14-15 Mart'ta düzenlenen iki günlük toplantısının sona ermesinin ardından bankanın faizleri 25 baz puan artırmasının genel olarak beklendiğine işaret edildi.

Açılamada, Fed'in bu yıl iki veya üç kez daha faiz artırımı yapmasının öngörüldüğü ve politika faizi oranının bu sene yüzde 1,5-1,75 aralığına kadar yükselebileceği bildirildi.

Amerikan ekonomisinin tam istihdama ulaşmaya yaklaştığı vurgulanan açıklamada, gelişmiş ülkelerde enflasyon oranlarının artmaya başladığına dikkat çekildi ve bunun sıkılaşan iş gücü piyasası ile artan ücretlere yansıdığı kaydedildi.

"ABD'de faiz masrafları uzun dönemde artacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Kıdemli Analisti Madhavi Bokil, "Eğer (ABD) ekonomisi ısınmaya başlarsa bu ücretleri artıracak. Fed gelecekteki enflasyon baskılarını kontrol altına alabilmek için daha hızlı faiz artırım yoluna gitmeyi tercih edebilir." yorumunda bulundu.

Fed'in sürdürülebilir şekilde (parasal) sıkılaştırmaya gitmesi durumunda ABD'de faiz masraflarının uzun dönemde artacağına işaret edilen açıklamada, faiz giderlerinin federal harcamaya oranının 2016'daki yüzde 6,3'lük seviyeden 2025'te yüzde 11,1'e yükselmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu durumun gerçekleşmesi halinde, "Faiz oranları arttıkça borçlanma ekonomik olarak daha az karşılanabilir duruma gelecek. Bu durum, borç stoğunun kamu gelirlerinden daha hızlı yükselmesine neden olacak." ifadelerine yer verildi.