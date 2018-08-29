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Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza

ABD'li kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's Investors Service'e, iç kontrol hataları ve kredi derecelendirme sembollerini açıkça tanımlayıp tutarlı uygulamadığı gerekçesiyle 16,25 milyon dolar ceza kesildi.

Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza

ABD'li kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's Investors Service'e, iç kontrol hataları ve kredi derecelendirme sembollerini açıkça tanımlayıp tutarlı uygulamadığı gerekçesiyle 16,25 milyon dolar ceza kesildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:05
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Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza

FRANKFURT

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service'e, iç kontrollerindeki aksatmalar ve kredi derecelendirme notlarını tutarlı bir şekilde uygulama ve tanımlamada eksiklik olduğu gerekçesiyle 16,25 milyon dolar ceza kesti.

SEC’ten yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin en büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan Moody's Investors Service’in, iç kontrol hataları ve kredi derecelendirme sembollerini açıkça tanımlayıp tutarlı bir şekilde uygulamama gerekçesiyle toplamda 16,25 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, Moody’s’in ABD’de konut ipoteğine dayalı menkul kıymetler (RMBS) derecelendirmesinde kullandığı modellerin içerdiği iç kontrol aksaklıklarının giderilmesi için 15 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği ve iç kontrollerini değerlendirmek ve geliştirmek için bağımsız bir danışmanı tutacağı kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun ayrıca derecelendirme sembolleri ile ilgili politikalarını, prosedürlerini ve iç aksaklıklarını yeniden düzenleme karşılığında 1,25 milyon dolar ceza ödemeye razı olduğu aktarılan açıklamada, bunun SEC’in eksik derecelendirme sembollerine yönelik kestiği ilk ceza olduğu belirtildi.

SEC ayrıca Moody's'in 2010- 2013'te İpoteğe dayalı menkul kıymetlerin derecelendirmesinde kullanılan modeller için uygun iç denetimleri kurma ve uygulama konusunda başarısız kaldığını bildirdi.

SEC’in Moody’s'e karşı suçlaması, ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin başrol oynadığı 2008 krizinden 10 yıl sonra geldi. Söz konusu krizden sonra yatırımcılar ve hükümetler tarafından eleştirilen Moody’s’in yatırımcıların yatırım konusunda önem arz eden kredi notu konusunda yanlış karar vermesi de dikkati çekti.

Moody’s, 49 milyar dolar değeri aşan menkul kıymetlerde 650'den fazla notunda düzeltme yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ceza
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