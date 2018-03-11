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Modifiye araçlar görücüye çıktı

Chicago’da bu yıl 56’ncısı düzenlenen modifiye araç fuarında 500’den fazla otomobil meraklılarla buluştu.

Modifiye araçlar görücüye çıktı

Chicago’da bu yıl 56’ncısı düzenlenen modifiye araç fuarında 500’den fazla otomobil meraklılarla buluştu.

11 Mart 2018 Pazar 11:57
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Modifiye araçlar görücüye çıktı

CHICAGO - ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen modifiye araç fuarı “World of Wheels”te 500’den fazla araç sergilendi.

Kentin Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda 500’den fazla özel olarak tasarlanmış otomobil, SUV, kamyonet, motosiklet, tır ve otobüs meraklılarla buluştu.

Bu yıl 56’ncısı gerçekleşen fuarda otomobil yedek parçaları, güvenlik ve temizlik ürünlerinin yanı sıra “otomobil kapsülü” gibi araç koruma sistemleri ilgi gördü.

Aralarında antika otomobillerin de yer aldığı araçlar, geniş fiyat yelpazesiyle dikkat çekti.

Fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ModifiyeAraçlarÖnce Vatan Gazetesi
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