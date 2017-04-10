Mobilya sektöründe 'KDV' memnuniyeti

Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilyada KDV indiriminin eylül ayı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklaması, sektör temsilcilerince memnuniyetle karşılandı.

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın, mobilyada ay sonunda sona erecek vergi indiriminin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıklamasının mobilya sektörünü memnun ettiğini söyledi.

"İç pazar cirosu yüzde 40'tan fazla arttı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, "KDV oranının indirilmesi mobilya sektörünün 36 bin üreticisini ve yaklaşık 35 bin mağaza sahibini gerçekten fazlasıyla sevindirdi. Sektör, indirimin geçerli olduğu süre zarfında şu ana kadar yüzde 40'tan fazla iç pazar cirosunu artırarak, ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Mobilya hem ihracat ve istihdam dostu, aynı zamanda yaklaşık 19 sektörü besliyor. Bunlar ağaç, orman, tekstil, kimya ve makine gibi Türkiye'nin önemli sektörlerinin müşterisi. Dolayısıyla mobilya sektörü aslında stratejik bir sektör." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişmiş ülkelerin hiçbiri mobilya sektörünü bırakmıyor"

Güleç, bugün dünya geneline bakıldığında, mobilya sektörünün hala yüzde 50'sinin gelişmiş ülkelerde olduğunun görüldüğünü belirterek, "Gelişmiş ülkelerin hiçbiri mobilya sektörünü bırakmıyor. ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelere baktığımız vakit mobilya sektörünün ciddi anlamda üreticileri. Bunun için bu sektörün Türkiye'de çok daha fazla önemsenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörü olarak ayak basmadıkları ülke bırakmadıklarını dile getiren Güleç, şunları kaydetti:

"Biz sektör olarak mutlu oluyoruz. Gerçekten bizim sektörün değerini bilen bir hükümetimiz olmasından dolayı çok mutluyuz ve bu şekilde inşallah ihracatımızı yine çok fazla artıracağız. Türkiye'deki katma değerimizi artıracağız. Mobilya sektörü olarak hiç durmuyoruz. Biz dün İtalya fuarındaydık. Kimisi yenilikleri görmeye geldi. Kimisi katılımcı olarak geldi. Önümüzdeki hafta da Katar ve ABD'de olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize tavsiye ettiği doğrultuda inanın adım atmadığımız hiçbir ülke bırakmadık."

"KDV'nin bu şekilde kalmasından yanayız"

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ da KDV indirimi süresinin uzatılmasının bekledikleri bir gelişme olduğunu dile getirerek, "Bu durum piyasada canlılığı devam ettirecektir. Bu karar bizi memnun etti. Bunun yanında inşallah devletimiz de süre itibarıyla raporlamasını, KDV indiriminin faydasını daha net bir şekilde görecektir. Veriler daha net ortaya çıkacaktır. Veriler ortaya çıktıktan sonra KDV'nin bu şekilde kalmasından yanayız. KDV indirimi bu döneme kadar piyasayı olumlu yönde etkiledi. Zaten piyasa da hareketlenme başlamıştı. Alışverişler başlamıştı. İnşallah bu sürecin uzamasıyla hareketlenme hızlanarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.