Mobilya Sektörü 177 ülkeyi "Türk mobilyası" ile tanıştırıyor

İSTANBUL - Türkiye mobilya sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynayan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Başkanı Ahmet Güleç, sektörün ihracat odaklı büyüdüğü söyledi.

Sürdürülebilir büyüme stratejisini ihracata odakladıklarını söyleyen Güleç, 177 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ve pazar çeşitliliği itibariyle Türkiye ekonomisinin önemli paydaşlarından biri olduklarının altını çizdi. AB ülkelerinden ABD’ye, Kuzey Afrika’dan Sahraaltı Afrika’ya, Körfez’den Rusya’ya geniş bir yelpazede ihracat yaptıklarını aktaran Güleç, nüfus büyüklükleri ve alım güçleri itibariyle ABD, Almanya, B. Krallık ve Fransa’nın öncelikli pazarlar arasında olduğunu söyledi. Güleç, “Aslına bakarsanız son yıllarda gerileme yaşasak da yeniden ısınan ilişkilerimiz nedeniyle Rusya ve İran’ın yanı sıra Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri öncelikli pazarlarımız olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Irak, Libya, Azerbaycan, Kazakistan gibi güçlü olduğumuz pazarlarda da pazar payımızı muhafaza etmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl ihracat gerçekleştirilen ilk 30 ülke arasında ciddi anlamda ihracat artışı gözlemlediklerini belirten Güleç, Kazakistan’a yaptıkları ihracatın yüzde 208 oranında artığını söyledi. Çin’e yüzde 85, Rusya’ya yüzde 79,1, İsrail’e ise yüzde 37 oranında ihraç artışı gözlemlediklerini söyleyen Güleç, “2019 yılında ABD, Almanya, B. Krallık, Fransa, Çin, Rusya, İsrail, Fas, İspanya, Kazakistan, Gürcistan, Romanya pazarları ile özellikle Senegal, Mali, Gine, Fildişi gibi Sahraaltı Afrika pazarlarında artış bekliyoruz. Bunun yanı sıra, geleneksel olarak güçlü olduğumuz Azerbaycan, Irak ve Libya gibi pazarlarda da yeniden eski gücümüzü kazanmak istiyoruz. Çünkü biz birlik olarak, 2018 yılı ihracat hedeflerimize yılın ilk 10 ayında ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde de Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi içinde görmek için elimizi taşın altına koyuyor, sektörümüzü tüm paydaşlarıyla büyütmek için spesifik projeleri hayata geçiriyoruz. Hedefimiz çok net; Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda sektörümüzle birlikte ülke ekonomisinin büyüdüğünü görmek.”