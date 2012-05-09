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Mobilya hedef dünya yedinciliği

MOSDER Başkanı Davulcuoğlu, ''5 yıl içinde ihracatta 3 milyar doları geçerek ABD'nin ardından yedinci sıraya oturacağız'' dedi

Mobilya hedef dünya yedinciliği

MOSDER Başkanı Davulcuoğlu, ''5 yıl içinde ihracatta 3 milyar doları geçerek ABD'nin ardından yedinci sıraya oturacağız'' dedi

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:05
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Mobilya hedef dünya yedinciliği
BURSA - Son iki yılda ihracatta yüzde 20 büyüme sağlayan mobilya sektörü, ''navlun desteği'' sağlanması durumunda, 5 yıl içinde ihracatını iki katına çıkarmayı ve dünya yedincisi olmayı hedefliyor.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Ramazan Davulcuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün toptan fiyatlarla üretiminin 2008 yılında 4,8 milyar dolarken, 1,2 milyar dolarlık artışla 2011'de 6 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Giderek büyüyen mobilya ihracatında, ihracatçıları zorlayan en önemli konunun ise yıllardır ''navlun ücretleri'' olduğunu vurgulayan Davulcuoğlu, şöyle devam etti:
''Mobilyanın hacimli bir ürün olmasıyla birçok ülkeye gönderim, konteynere yüklenen ürün maliyeti ile konteyner başına düşen navlun maliyetleri başa baş geliyor. Bu durum da fiyatlara yansıyarak rekabet gücüne ket vuruyor. Türkiye'nin mobilya ihracatını olumsuz yönde etkileyen bu duruma karşı mobilya sanayicileri, devletten destek bekliyor.''

-21. sıradan, ABD'nin ardından yedinciliğe...-

Mobilyanın, havaleli bir ürün olduğu için çok yer kapladığını dile getiren Davulcuoğlu, şunları kaydetti:
''Eğer devlet navlun teşviği verirse ihracatımızı bir anda iki katına çıkabilir ve birçok yeni ve uzak ülkeye rahatlıkla mobilyalarımızı ihraç edebiliriz. Dünyanın önde gelen bir araştırma şirketinin verilerine göre Türkiye, dünya mobilya ihracatında 21. sırada yer alıyor. Bu ivme sayesinde, MOSDER'in çalışmaları ve sektörümüzün dinamizmi ile 5 yıl içinde, 3 milyar dolar sınırını geçerek ABD'nin ardından 7. sıraya oturmayı öngörüyoruz.''

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:06
Anahtar Kelimeler:
Mobilya
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