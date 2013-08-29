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Mısır'ın tesiri olmaz demeyin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, "Mısır uzaktır bize tesiri olmaz demeyin. Şu ana kadar 300 milyon dolar civarında olumsuz etkisi oldu" dedi.

Mısır'ın tesiri olmaz demeyin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, "Mısır uzaktır bize tesiri olmaz demeyin. Şu ana kadar 300 milyon dolar civarında olumsuz etkisi oldu" dedi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 16:51
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Mısır'ın tesiri olmaz demeyin
ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MTA'nın Ankara'da Sincan-Yenikayı, Çamlıdere-Tatlak, Ayaş-Bayat ve Kızılcahamam-Gümele kuyularının üretime açılması dolayısıyla Sincan Yenikayı jeotermal sondajında yapılan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin savaşlara gerekçe gösterilen enerjinin tamamen barışçıl kullanılmasından yana olduğunu vurguladı.

Dünyada, Türkiye'nin doğal gaz ve ham petrolle alakalı maliyetlerini zorlayacak siyasi unsurların hazır hale geldiğini belirten Yıldız, "(Mısır uzaktır bize tesiri olmaz) demeyin şu ana kadar 300 milyon dolar civarında 1 aylık Türkiye'nin maliyetlerini olumsuz etkilediğini söylemem lazım" dedi.

"Biz yolumuza devam ederiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, Afşin-Elbistan kömür havzasına yapılacak santral için 2014'ün beklenemeyeceğini, bu konuda yola devam edileceğini belirtti. Konuya ilişkin başka ülkelerle görüşmelere başlandığını ifade eden Yıldız, "B planını hemen uygulamaya koyduk. Bizim için önemli olan yatırımcının sermaye yapısıyla birlikte gelmesi"  dedi.

Taner Yıldız, dünkü 768 milyon kilovatsaatlik tüketimle bu yılki en yüksek elektrik tüketimine ulaşıldığını bildirdi. Yıldız, bu yıl içinde 800 milyon kilovatsaatlik bir miktarı beklediklerini söyledi.

Konya-Karapınar ve Eskişehir-Alpu'daki kömür rezervlerine ilişkin soruya karşılık, ister hükümetlerarası anlaşma isterse firma bazında "biz burayı yaparız" diyen kim varsa görüşülebileceğini ifade eden Yıldız, son olarak Slovakya'nın Konya-Karapınar'a yönelik projeleri olduğunu söylediklerini bildirdi. Yıldız, "Slovakya'yla yaparız, yapamayız bunu zaman gösterecek ama bu tür ülkelerin rağbet ettiğini görüyoruz ama önemli bir nokta var, bize sermaye yapısıyla gelmesi lazım" dedi.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 16:52
Anahtar Kelimeler:
Taner YıldızEnerji Bakanı
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