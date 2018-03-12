MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri kabul edilen MIPIM 2018, yarın Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açıyor. Fuara bu yıl Türkiye'den 250 şirket ve 700 ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Fransa'nın Cannes kentinde başlayacak MIPIM 2018'e 100 ülkeden 24 bin uluslararası gayrimenkul profesyonelinin katılımı bekleniyor. Fuar kapsamında İTO'nun Cannes sahilinde kurduğu "İstanbul Yatırım Çadırı", İstanbul'da 60 binden fazla gayrimenkul ve inşaat şirketini temsil edecek.

MIPIM 2018'e 24 bin 200 ziyaretçi, 3 bin 100 firma, 5 bin yatırımcı, 3 bin 800 CEO ve üst düzey profesyonelin yanı sıra Türkiye'den 250 şirket ve 700 ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

"İstanbul'un prestijini MIPIM 2018'de daha da yükseğe taşımak için hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Çadırı'nın Türkiye'nin mega projelerinin yanı sıra vitrin projelerinin tanıtılması ve ortaklıklar için ideal bir ortam sunacağını belirterek, MIPIM'in İstanbul’un çok yönlü kimliği, zengin tarihi ve sahip olduğu fırsatların sergilenmesi adına önemli bir sahne olduğunu aktardı.

İstanbul'un prestijini MIPIM 2018'de daha da yükseğe taşımak için hazır olduklarını vurgulayan Oran, fuarın bu yıl "Dünyanın Şehir Haritası Değişiyor" ana temasıyla kapılarını açacağını anımsattı.

MIPIM'in bu yılki temasına en uygun şehrin İstanbul olduğuna dikkati çeken Oran, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul, üçüncü havalimanı ve daha birçok proje İstanbul'un haritasını dönüştürüyor. Bu dönüşümle yatırımcıları 2018'de İstanbul'daki fırsatların bir parçası olmaya davet ediyoruz. 2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 60'ı şehirlerde yaşayacak. Kentsel yaşamdaki değişim, gayrimenkul endüstrisini yakından ilgilendiriyor. 2030'da ya da 2050'de nasıl şehirlerde yaşayacağız? Şehirlerin hakim olduğu dünyada yatırım ve gayrimenkul geliştirme için yeni kurallar, en iyi stratejiler neler olacak? İstanbul son yıllarda geçirdiği değişim ile bu soruların cevaplarını buldu ve bu yanıtları uygulamaya devam ediyor.

Kültürümüzde 'bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var.' denir. Herkesi en az bir kahve içimi kadar İstanbul'a bekliyoruz. İnanıyoruz ki, İstanbul'u keşfeden İstanbul'dan gitmez. Gayrimenkul, 300'den fazla sektörü hareketlendiriyor. Edindiğimiz know-how ile müteahhitlerimiz dünyayı inşa ediyor. İnşaat malzemeleri noktasında ülkemiz milyar dolarlık ihracata imza atıyor. Türk müteahhitleri bugüne kadar dünyanın pek çok noktasında 350 milyar doları aşan projeler üstlendiler. Keza 2017'de inşaat malzemeleri ihracatımız 16 milyar dolara ulaştı."

Açıklamada verilen bilgiye göre, yarın İstanbul Çadırı'nda düzenlenecek basın toplantısının ardından, ikinci gün ise önce Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkati çekecek bir sunum gerçekleştirilecek. Saat 14.00'de İTO'nun geleneksel İstanbul Çadırı kokteylinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında MIPIM katılımcılarına bilgi verecek.

Türkiye'deki 2017 yılı gayrimenkul piyasası rakamlarına ilişkin de bilgi verilen açıklamaya göre, Türkiye'de bir yılda satılan konut sayısı 1 milyon 409 bin 314 olurken, yabancılara konut satışında bir önceki yıla göre yüzde 22 artış yaşandı.

İstanbul'da bir yılda satılan konut sayısı 238 bin 383 olarak gerçekleşirken, Türkiye genelinde yabancı yatırımcıya satılan konut sayısı 22 bin 234 oldu. İstanbul'da yabancı yatırımcıya satılan konut sayısı ise 8 bin 182 oldu.