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Milyonlarca memur için karar günü

4.5 milyon memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulu'ndan çıkacak zam kararına çevrildi. Zam oranı bugün netleşecek.

Milyonlarca memur için karar günü

4.5 milyon memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulu'ndan çıkacak zam kararına çevrildi. Zam oranı bugün netleşecek.

29 Mayıs 2012 Salı 09:15
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Milyonlarca memur için karar günü
ANKARA - Yaklaşık 4.5 milyon memur ve memur emeklisininin gözü Hakem Kurulu'ndan çıkacak karara çevrildi.
Zam oranını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nihai karar için saat 12.00'de toplanıyor. Memura yapılacak maaş zammının oranı toplantı sonrası açıklanacak.
Kurulun kararı bağlayıcı ve nihai karar olarak kabul görecek. Karara itiraz edilemeyecek.
Hükümet ve memurun 21 gün süren toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı.
Hükümet 2012 için yüzde 3+3'lük zam teklifini yüzde 3.5 + 4'e yükseltmişti. 2013 yılı teklifi de yarım puan artırarak yüzde 3+3'e çıkarılmıştı.
Zam oranını yetersiz bulan memurlar 23 Mayıs'ta bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.


Son Güncelleme: 29.05.2012 01:16
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