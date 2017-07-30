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Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla 'santimlik' başarısı

Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ların yeni seri akıllı mühimmatlarla gerçekleştirilen testlerinde hedefler santimetre hassasiyetinde vuruldu.

Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla 'santimlik' başarısı

Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ların yeni seri akıllı mühimmatlarla gerçekleştirilen testlerinde hedefler santimetre hassasiyetinde vuruldu.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:01
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Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla 'santimlik' başarısı

ANKARA

Tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilen yeni seri SilahBayraktar TB2 İHA'ların, yeni seri Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlandı.

Yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA'lar, hedefi 8 kilometre uzaklıktan güdümlenerek vurma kabiliyetine sahip MAM-L ile test edildi. Başarıyla gerçekleştirilen testlerde tüm hedefler santimetre hassasiyetinde başarıyla vuruldu.

2014'ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterinde silahlı ve keşif amaçlı 30 Bayraktar TB2, gece ve gündüz görev yaparak 20 bin uçuş saatine ulaştı. Her bir uçuş sortisinde 27 saate kadar havada kalabilen Bayraktar İHA'lar yurt içi ve yurt dışı görevlerinde aralıksız kullanılmaya devam ediyor.

Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip, üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olma başarısını gösterdi.

Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM-L ile entegre edilen Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşıladı.

Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübe seviyesiyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SilahMilliİHABayraktar
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