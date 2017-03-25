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Milli gemiler emin ellerde

MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi kapsamında, Meteksan Savunma'nın ürettiği Milli Sonar Deniz Birimi, kabul testleri tamamlanarak TCG-Burgazada'ya teslim edildi.

Milli gemiler emin ellerde

MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi kapsamında, Meteksan Savunma'nın ürettiği Milli Sonar Deniz Birimi, kabul testleri tamamlanarak TCG-Burgazada'ya teslim edildi.

25 Mart 2017 Cumartesi 12:53
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Milli gemiler emin ellerde

ANKARA - Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) Savaş Sistemi Tedariki Projesi kapsamında üretilen Milli Sonar Deniz Birimi, kabul testleri tamamlanarak MİLGEM 3. Gemisi TCG-Burgazada’ya teslim edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının su üstü, denizaltı savunma ve hava savunma harbi, keşif ile karakol görevlerini icra etmek üzere milli olarak geliştirilen ve inşa edilen MİLGEM gemilerinin en kritik alt sistemlerinden birini Sonar Sistemi oluşturuyor.

Su üstü gemilerinde su altı hedeflerinin tespit ve takibi için kullanılan sonar sistemleri, muhtemel bir savaş sırasında gemiler için en önemli tehditlerinden olan denizaltı, mayın ve torpidolara karşı savunma harbinin temel bileşenini oluşturuyor.

Bu doğrultuda MİLGEM gemilerinde yer alan Karinaya Monteli Sonar Sistemi, korvet ve fırkateyn gibi su üstü gemi platformlarına monte edilerek, denizaltı savunma harbi ve mayın sakınma görevlerini düşük, orta frekanslarda aktif ve pasif olarak çalışarak yerine getiriyor.

MİLGEM 3. Gemisi TCG-Burgazada için Milli Sonar Deniz Birimi çalışmaları ise 2015'in ilk yarısında başlatıldı. Tasarıma hakim olma, prototip üretim, seri üretime aktarma, seri üretim, üretim doğrulama testleri, transdüser sertifikasyon testleri, transdüser eleman kabul testleri, dizine entegrasyon, dizin kabul testleri, karkasa entegrasyon ve nihayetinde fabrika kabul testleri (FAT) sonrası komple sistem teslimi gerçekleştirildi.

Teslimat geminin denize iniş takvimini olumsuz etkilemeyecek şekilde zamanında başarı ile tamamlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan GazetesiMilli Gemi
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