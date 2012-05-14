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Milli gelir 3 kattan fazla arttı

Maliye Bakanı Şimşek, "Türkiye, milli gelirini son 10 yılda 3 kattan fazla artırdı" dedi.

Milli gelir 3 kattan fazla arttı

Maliye Bakanı Şimşek, "Türkiye, milli gelirini son 10 yılda 3 kattan fazla artırdı" dedi.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 09:14
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Milli gelir 3 kattan fazla arttı

     Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, milli gelirini son 10 yılda 3 kattan fazla artırdığını söyledi.
Şimşek, Batman'ın Sason ilçesinde yapılacak 200 yataklı kız öğrenci yurdu inşaatının temelinin atılması ve 200 yataklı erkek öğrenci yurdunun hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tüm dünyadaki annelerin ''Anneler Günü''nu kutladı.
     Temelini atacakları kız öğrenci yurduyla Sason'da yetişen kızlar için çok önemli bir fırsat yaratacaklarını ifade eden Şimşek, ''Çünkü her şeyin başı eğitimdir. İnsanın kendisini geliştirmesi için, iş, aş imkanı açısından, ülkemizin uluslararası rekabet şartlarında daha iyi bir şekilde konumlanabilmesi için en temel önceliğimiz eğitimdir'' dedi. 
   Şimşek, bütçeden en fazla parayı eğitime harcadıklarını belirterek, 2002 yılında 11 milyar lira harcanan eğitim için bu yıl ön görülen paranın 56 milyar lira olduğunu, muhtemelen bunun da ötesine geçeceklerini kaydetti.
     Şimşek, 1990'da 200 milyar dolar olan milli gelirin 2000'li yılların başına gelindiğinde yerinde saydığını ve üzerine bir kuruş eklenmediğini kaydetti.
     10-12 yılın bu ülkede heba olduğunu belirten Şimşek, şunları bildirdi:
     ''Türkiye, milli gelirini son 10 yılda 3 kattan fazla artırdı. Vatandaşlarımızın sağlık, eğitim imkanları artmıştır. Geçmişte olmadığı kadar bu ülkede güzel şeyler oluyor. Kardeşliğimiz de pekişiyor. Biz sadece olaya ekonomik açıdan bakmıyoruz. Olaya sadece güvenlik açısından da bakmıyoruz. Teröristle mücadele önemlidir. Terörle mücadele çok daha kapsamlıdır. Biz her alanda ülkemizin önünü açıyoruz, inşallah daha fazlasını yapacağız.''
     Şimşek, balı marka olan Sason ilçesinin yapısının arıcılık yapmaya uygun olduğunu belirterek, arıcılık yapmak isteyen herkese devlet olarak yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 01:16
Anahtar Kelimeler:
Milli Gelir
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