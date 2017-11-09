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Meyve ve sebze ihracatında hedef Asya-Pasifik pazarı

Ege Yaş Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 14 Türk firma Malezya'da 72 firmayla görüştü.

Meyve ve sebze ihracatında hedef Asya-Pasifik pazarı

Ege Yaş Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 14 Türk firma Malezya'da 72 firmayla görüştü.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:12
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Meyve ve sebze ihracatında hedef Asya-Pasifik pazarı

KUALA LUMPUR

Yaş meyve ve sebze ihracatçısı 14 Türk firma, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında Güneydoğu Asya ülkelerine ihracatı artırmak için Malezya’da 72 firma ile bir araya geldi.

Ege Yaş Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri önderliğinde Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'a gelen 14 Türk firma, Türkiye’nin Malezya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı binasında Güneydoğu Asya ülkelerine ihracatı artırma hedefi kapsamında birçok Malezya firmasıyla görüşme yaparak ürünlerini tanıttı.

Türk ihracatçılar Malezya Ticaret Odası ve Çin Topluluğu Malezya Ticaret ve Sanayi Odası ile de bir araya gelerek, toplantılar gerçekleştirdi. 

72 Malezya firması ile görüşüldü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Rıza Seyyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Asya-Pasifik ilgi alanımıza giren temel pazarlardan birisi. Bu bağlamda Ege İhracatçı Birlikleri olarak Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında bu bölgedeki ilk ziyaretimizi Malezya’ya yaptık. Malezya’daki temaslarımızda toplam 72 iş görüşmesi yaptık.Bu görüşmelerden 18 tanesi olumlu sonuçlandı.” diye konuştu. 

"Asya-Pasifik bugünün pazarı"

Asya-Pasifik pazarının tüm firmaların gündeminde olduğunu ancak gerekli girişimlerin yapılmadığını söyleyen Seyyar sözlerine şöyle devam etti:

“Asya-Pasifik Türk ihracatçılar için artık geleceğin pazarı değil aslında bugünün pazarıdır. Biz böyle düşündüğümğz için bugün burada bulunuyoruz. Burada Malezya Ticaret Odası’nı ziyaret ettiğimizde yoğun bir ilgiyle karşılaştık.Birçok iş adamıyla ön görüşmeler yaptık. Karşılaştığımız ilgiye göre yas sebze ve meyve sektöründeki ihracatçılar bu bölgeyle daha sık ilgilenmelidir.” 

Malezya ile olan serbest ticaret anlaşmasından fazla Türkiye’nin yararlanmadığına değinen Seyyar, “Türkiye ile Malezya arasında Serbest Ticaret Anlaşması var. Ancak bu anlaşma Malezya lehine görünüyor. Malezya’nın Türkiye’deki ihracatı yaklaşık 2 milyar ABD doları iken, Türkiye’nin Malezya’ya ihracatı henüz 400 milyon ABD dolarını aşmış değil. Hedef, sürdürülebilir ihracat ve sürdürülebilir anlaşmalar için bibirine denk çift taraflı ithalat ve ihracatın olması lazım." yorumunu yaptı.

"Malezya’da Türk ihracatçılar için fırsat var"

Seyyar, Türk ihracatçılara Malezya’da yatırım çağrısında da bulundu ve "Türk ihracatçılar Malezya’ya daha çok yatırım yapmalı. Hatta Malezya bu bölgede hat olarak da kullanılabilir.Endonezya, Singapur,Filipinler, Hong kong, Tayland ve Vietnam gibi yakın pazarlara da ihracat için Malezya hat olarak kullanılabilir.” ifadelerini kullandı.

Malezya insanının çok çalışkan ve ilgili olduğunu belirten Seyyar, Türk ihracatçılarının bu bölgede başarılı olmaması için hiçbir sebebin olmadığını vurguladı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Meyve Ve SebzeIhracatAsya-Pasifik
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