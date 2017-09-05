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'Mevsimlik tarım işçilerinin şartları iyileştirilecek'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, mevsimlik tarım işçilerin yaşam şartlarının iyileştirileceğini belirterek, "Ankara'da örnek bir proje başlayacak, adım adım diğer illere yayılacak." dedi.

'Mevsimlik tarım işçilerinin şartları iyileştirilecek'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, mevsimlik tarım işçilerin yaşam şartlarının iyileştirileceğini belirterek, "Ankara'da örnek bir proje başlayacak, adım adım diğer illere yayılacak." dedi.

05 Eylül 2017 Salı 11:34
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'Mevsimlik tarım işçilerinin şartları iyileştirilecek'

ŞANLIURFA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay beraberindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik işçileri ziyaret ettiklerini hatırlattı.

İşçilerin taleplerini yerinde dinleyip, çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Fakıbaba, işçilerin şartlarını daha da iyileştirebilmek için yeni adımlar atacaklarını dile getirdi.- Başbakan Yıldırım'dan talimat

Başbakan Binali Yıldırım tarafından mevsimlik işçilerin sorunlarının yakından takip edildiğine değinen Fakıbaba, kendi bakanlığının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının ortak bir çalışma yaptığını kaydetti.

Fakıbaba, Başbakan Yıldırım'ın üç bakanlığa da "Mevsimlik işçilerin sorununu giderin" yönünde talimat verdiğini aktararak, her bakanlığın kendi bünyesinde işçiler için farklı projeler hazırladığını söyledi.

"Mevsimlik işçi profili değişecek"

Vatandaşın problemlerini giderebilmek için hükümet olarak yoğun çaba gösterdiklerinin altını çizen Fakıbaba, sorunların çözümü için biraz zamana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki verimli tarım arazilerinin büyük bir bölümünü suya kavuşturmayı planladıklarını anlatan Fakıbaba, bölgenin sulamaya açılmasıyla da binlerce kişiye yeni istihdam alanlarının oluşturmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Fakıbaba, tarım işçilerinin problemlerinin çözümü için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İşçilerimizle gittik görüştük şu anda projeler yapıldı. Göreceksiniz seneye benim hemşehrilerim tuvaleti, banyosu, mutfağı olan ve insanca yaşayabilecekleri çamuru olmayan yerlerde yaşayabilecekler. Ankara'da örnek bir proje başlayacak, adım adım da diğer illere yayılacak. İnşallah bizim sulama projelerimiz tamamlandığında da mevsimlik işçi profili zaten değişecek. O zaman Şanlıurfalı, Batmanlı, Mardinli ve Diyarbakırlı kardeşlerimiz gitmeyecek ama başka gidenler olacak. O zaman da gidenler yine benim kardeşim onlar da insanca yaşama hakkını elde edecek. Eğitim durumları düzelecek oraya sağlık merkezleri açılacak, gençler için oyun sahaları yapılacak. İnşallah bu projeyi Polatlı kaymakamımızla beraber Jülide Bakanı'mız, ben ve Süleyman bey beraber takip ediyoruz, bize verilen talimat o."

"Üreten insanın her zaman elini öperim"

Bu projenin daha sonra Türkiye sathına yayılacağına işaret eden Fakıbaba, "El emeğine çok saygı duyan bir kardeşinizim üreten insanın her zaman ben elini öperim. Çünkü onlar üretmediği zaman biz yiyemeyiz. Yiyemeyen insan da büyüyemez, gelişemez. Gıda güvenliğinin, hayvancılığın ve tarımın ne olduğunu vallahi 45 günlük süreçte bana arkadaşlarım çok iyi öğretti. Gerçekten bunun da tıpla çok yakın ilişkisi olduğunu öğrendim ve inandığım için ekip olarak çok başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mevsimlik Tarım IşçileriÖnce Vatan Gazetesi
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