Mersinli domates üreticisinin yüzü gülüyor

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, yaptığı açıklamada, domates üretiminde söz sahibi olan ilçede çiftçilerin bu yıl emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Örtü altında yetiştirilen ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü dile getiren Şahin, "Üreticilerimiz bayrama sevinçle giriyor. Çünkü şu anda domatesin kilosu dalında 2 lira 10 kuruştan alıcı buluyor. Bayrama kadar bu fiyatın 3 lirayı geçmesini bekliyoruz. Domates üreticimiz çifte bayram yaşayacak." dedi.

Şahin, Erdemli'de yetiştirilen domateslerin ihracatının da arttığını belirterek, "Bayram öncesi yaşanan hareketlilik üreticilerimize iyi yönde yansıdı. Ayrıca ihracattaki ilgi de sevincimizi katladı. Tüccarlarımız aldığı ürünleri başta Katar, Dubai ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok Arap ülkesine ihraç ediyorlar." diye konuştu.

Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan Sebahattin Tunç da Arap dünyasından Türk domatesine talebin yüksek olduğunu ifade ederek, "Erdemlili domates üreticilerinden aldığımız ürünler beğeni topluyor. Şu anda talep güzel. Bu talebin devam etmesi hem bizleri hem de üreticileri sevindirir." dedi.

Domates üreticisi Fatma Tartar da bu sezon domates fiyatından memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim amacımız kaliteli domates yetiştirip tüketiciye sunmak ve hak ettiğimiz fiyatı da almak. Elbette fiyatların da yüzümüzü güldürmesini isteriz. Şu anki fiyatlar bizlerin yüzünü güldürüyor."