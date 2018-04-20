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Mersin'de erik ihracatı başladı

Silifke ilçesinde açık alanda hasadı yapılan erik, başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Mersin'de erik ihracatı başladı

Silifke ilçesinde açık alanda hasadı yapılan erik, başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

20 Nisan 2018 Cuma 10:55
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Mersin'de erik ihracatı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde bu ayın başından itibaren hasadı yapılan erik, başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmeye başlandı.

Kalitesine göre üreticilerden kilogramı 5 ile 10 lira arasında alıcı bulan can eriği, Rusya başta olmak üzere Azerbaycan ve Arap ülkelerine gönderiliyor.

Bu yıl hasat edilecek 8 bin 500 ton erikten 2 bin tonunun ihraç edilmesi, kalan kısmının ise iç piyasaya sunulması hedefleniyor.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

İhracata başladıklarını vurgulayan Göktaş, ilçede yetişen eriğin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Eriğin getirisi dolayısıyla üretim alanının genişlediğini anlatan Göktaş, "Göksu Vadisi köylerinin en önemli özelliği iklimler içerisinde mikro klima özelliğe sahip olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı burada yetişen ürünlerin ayrı bir damak zevki ve görünümü var. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de meyve turfandacılığı. Türkiye'nin ilk turfanda can eriği Göksu Vadisi'nde çıkıyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinSilifke
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