Mersin'de domates üreticide 80 kuruşa düştü

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, ilçede 14 bin 500 dönüm arazide domates üretildiğini belirterek, bu yıl hasadın yaklaşık 175 bin ton olmasını beklediklerini söyledi.

Domates üretiminin 4 bin dönümlük kısmının serada yapıldığını dile getiren Türer, "İki hafta önce kilogramı 3 liranın üzerine çıkan domatesin şu anda kalitesine göre kilogramı üreticiden 80 kuruş ile 1 lira arasında alınıyor. Dileğimiz fiyatların daha da aşağı düşmemesi. Çünkü üreticilerimiz fiyatların düşmesinden dolayı büyük endişe yaşıyorlar. Şu anda ihracat yok. Yaklaşık 5 bin aile domates üretimiyle uğraşıyor. Binlerce kişi de ekimden hasat edilmesine kadar geçen süreçte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Türer, Rusya'ya bir an önce domates ihracının başlamasını beklediklerini kaydetti.