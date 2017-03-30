Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89478
ALTIN
146.497
DOLAR
3.6419
STERLIN
4.5210
EURO
3.9110
Mersin'de çilek hasadı
Mersin'de çilek hasadı
4,5G 1 yaşında
4,5G 1 yaşında
'1001 Hatim Duası' geleneği
'1001 Hatim Duası' geleneği
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Nadal yarı finalde
Nadal yarı finalde

Mersin'de çilek hasadı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, açık alanda çilek hasadına başlandı.

Mersin'de çilek hasadı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, açık alanda çilek hasadına başlandı.

30 Mart 2017 Perşembe 11:26
12 Okunma
Mersin'de çilek hasadı

Mersin'de örtü altında aralık ayında hasadına başlanan çilek, bugünlerde açık alanda toplanıp Atayurt Hali'ne getiriliyor. Çilekler, kalitesine göre kilogramı 5 ile 6 liradan alıcı buluyor. 

"Silifke çileğinin çok önemli bir marka değeri var"

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, bu yıl ilçe genelinde 20 bin dönüm alandan 80 bin ton çilek hasadının yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Silifke çileğinin yurt dışında da tanınmaya başlandığını anlatan Türer, "Bizim ürünlerimizin namı artık Türkiye sınırlarını aştı. Artık ihracat yaptığımız birçok ülkede Silifke çileğinin çok önemli bir marka değeri var. Ürünlere baktığımız zaman çileğimizin bu yıl daha kaliteli olacağını düşünüyoruz. Çünkü son yıllarda sürdürülen bilimsel çalışmalar iyi sonuç veriyor. Bu yıl üretimimizin yüzde 40'a yakınını ihracatta değerlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Silifke'de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşıyor"

Silifke çileğinin aroması ve lezzetinin diğer çileklerden farklı olduğunu dile getiren Türer, şunları kaydetti:

"Çilek üretimi ilçeye önemli bir katkı sağlıyor ve çok sayıda kişi geçimini buradan karşılıyor. Silifke'de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşıyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 10 bin kişi ise çilek tarımı sayesinde iş imkanı buluyor. Hasat döneminde Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen işçiler ile ülkelerindeki iç savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeliler de istihdam ediliyor.''

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinÇilekMersinde çilek Hasadıçilek Hasadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şimşek'ten Halkbank açıklaması
Şimşek'ten Halkbank açıklaması
Gayrimenkul sektörü gelecekten umutlu
Gayrimenkul sektörü gelecekten umutlu
'Referandum sonrasında ekonomi hareketlenecek'
'Referandum sonrasında ekonomi hareketlenecek'
Elektriğe 3 ay zam yok
Elektriğe 3 ay zam yok
'15 günde 64 bini aşkın işletmeye kredi kullandırıldı'
'15 günde 64 bini aşkın işletmeye kredi kullandırıldı'
Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu’na Lüksemburg’tan Liyakat Nişanı
Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu’na Lüksemburg’tan Liyakat Nişanı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ