Merkezi yönetim bütçesi 46,1 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi, haziranda 25,6 milyar lira, ocak-haziran döneminde ise 46,1 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 51,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 33,8 yükselerek 77,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 artışla 353,6 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,2 yükselişle 399,7 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 25,6 milyar lira, ocak-haziran döneminde de 46,1 milyar lira açık verdi.

Bütçe gelirleri

Geçen yılın haziran ayında 43 milyar 937 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 17,3 artarak 51 milyar 538 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 17,4 artışla 42 milyar 750 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,7 artarak 6 milyar 972 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 457 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 360 milyon lira olarak kaydedildi.

Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelerine bakıldığında, haziranda geçen yılın aynı ayına göre, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 40, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 29,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 25,7, gelir vergisi yüzde 24,5, harçlar yüzde 18,8, damga vergisi yüzde 12,2, kurumlar vergisi yüzde 5,1 artarken, özel tüketim vergisi ise yüzde 3,6 azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 4 arttı.

Ocak-haziran dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-haziran döneminde 46 milyar 91 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık 12 milyar 283 milyon lira oldu.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 324 milyar 435 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 23,2 artarak 399 milyar 691 milyon lirayı buldu. Ocak-haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 23 artışla 365 milyar 884 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 yükselerek 33 milyar 807 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde toplam 299 milyar 200 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,2 artarak 353 milyar 601 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 19,8 artışla 294 milyar 820 milyon lira oldu.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 9 artışla 44 milyar 702 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-haziran döneminde 10 milyar 888 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 191 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Vergi türleri itibarıyla ocak-haziran dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, kurumlar vergisi yüzde 28,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 27, gelir vergisi yüzde 26,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 24,6, harçlar yüzde 16,2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 14,1, damga vergisi yüzde 13,8, özel tüketim vergisi yüzde 11 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 16,7 arttı.