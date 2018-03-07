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Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri değiştirmedi.

Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri değiştirmedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:07
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Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri değiştirmedi.

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 12,75'te sabit tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, "Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir." ifadesi kullanıldı.

AA

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TcmbMerkez BankasıMerkez Bankasının Faiz KararıFaiz Kararı
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