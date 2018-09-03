Merkez Bankasından 'enflasyon' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, "Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.
"Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son gelişmeler dikkate alınarak eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."
AA