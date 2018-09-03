Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92951
ALTIN
257.021
DOLAR
6.6528
STERLİN
8.5992
EURO
7.7151
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne...

Merkez Bankasından 'enflasyon' açıklaması

Merkez Bankasından, enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği bildirilerek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceği kaydedildi.

Merkez Bankasından 'enflasyon' açıklaması

Merkez Bankasından, enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği bildirilerek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceği kaydedildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:42
0 Okunma
Merkez Bankasından 'enflasyon' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, "Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son gelişmeler dikkate alınarak eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıMerkez BankasıEnflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağustos ayının zam şampiyonu salça
Ağustos ayının zam şampiyonu salça
Dolar/TL 6,6750 seviyesinde işlem görüyor
Dolar/TL 6,6750 seviyesinde işlem görüyor
Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı
Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı
Genç girişimciye 200 bin lira hibe
Genç girişimciye 200 bin lira hibe
Güneydoğu'dan 185 ülkeye 5,4 milyar dolarlık ihracat
Güneydoğu'dan 185 ülkeye 5,4 milyar dolarlık ihracat
Ticaret Bakanlığından spekülatörlere sahada denetim
Ticaret Bakanlığından spekülatörlere sahada denetim
Türkiye'nin spot doğalgaz piyasası yarın hizmete giriyor
Türkiye'nin spot doğalgaz piyasası yarın hizmete giriyor
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Borsadaki şirketlerin karı 24 milyar liraya dayandı
Borsadaki şirketlerin karı 24 milyar liraya dayandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ