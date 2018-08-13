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Merkez Bankası TL ve döviz tedbirlerini açıkladı

Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla çok sayıda tedbir aldı.

Merkez Bankası TL ve döviz tedbirlerini açıkladı

Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla çok sayıda tedbir aldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:04
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Merkez Bankası TL ve döviz tedbirlerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla Türk lirası ve döviz likidite yönetimi alanlarında tedbir aldı.

TCMB finansal piyasalara ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Açıklamada, Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını belirtildi.

Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranlarının tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar avro seviyesinden 20 milyar avroya çıkarılmıştır. 2018 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir.

Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6-10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir. Bankaların teminat yönetimine esneklik kazandırılması amacıyla, 1 hafta vadeli repo ihalelerinde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkan tanınacaktır."

"Bankalar bir ay vadeyle de döviz depo imkanından yararlanabilecek" 

Açıklamada, bankaların bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkanından yararlanabilecekleri ifade edildi.

Merkez Bankası'nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede, Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı ile belirlenen kurallar doğrultusunda döviz depo piyasasında bankaların Merkez Bankası aracılığı ile birbirlerinden borç alıp verebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut limitlerin gerektiğinde artırılabileceği ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebileceği vurgulandı.

Bankaların döviz ve efektif piyasalarında kendilerine tanınan limitler dahilinde döviz karşılığı efektif işlemleri yoluyla Merkez Bankası'ndan efektif temin edebilecekleri bildirilen açıklamada, "Piyasa derinliği ve fiyat oluşumları yakından takip edilecektir. Gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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