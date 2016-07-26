Merkez Bankası PPK toplantı özeti

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantı özetinde, 19 Temmuz 2016 tarihli toplantısına ilişkin yayımladığı toplantı özetinde haziran ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,47 arttığı ve yıllık enflasyonun 1,06 puan yükselişle yüzde 7,64 olduğu anımsatıldı.

Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarında gözlenen düzeltme ve baz etkisi kaynaklı olarak gıda enflasyonunun belirgin bir yükseliş kaydettiği belirtilen özette, "Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları azalırken ana eğilimlerinde kayda değer bir değişim görülmemiştir. Haziran ayı PPK toplantı özetinde öngörüldüğü üzere, gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu haziran ayında işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak yükselmiş ve yüzde 6,63 olmuştur. İşlenmemiş gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarında belirgin bir artış kaydedilmiştir. Böylece işlenmemiş gıda grubunda düşük bazın da etkisiyle yıllık enflasyon yaklaşık 9 puan artarak yüzde 4,62’ye ulaşmıştır. Buna karşılık işlenmiş gıda grubunda son üç yılın en düşük aylık artış oranı izlenmiş ve grup yıllık enflasyonu yüzde 8,38’e gerilemiştir." açıklamasına yer verildi.

Özette, temmuz ayına ilişkin ilk verilerin, yıllık gıda enflasyonunun işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yükselmeye devam edebileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Enerji grubunda ise fiyatların uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak yüzde 0,50 arttığı, grup yıllık enflasyonunun yüzde 2,33'e yükseldiği hatırlatılan özette, şunlar kaydedildi:

"Hizmet fiyatları haziran ayında yüzde 0,42 artmış, grup yıllık enflasyonu yarım puan azalarak yüzde 8,25’e gerilemiştir. Konaklama hizmetleri fiyatlarının sürüklediği lokanta-otel grubunda son aylarda gözlenen yavaşlama haziran ayında da sürmüştür. Türk lirasındaki birikimli değer kaybı etkilerinin zayıflamasıyla birlikte diğer hizmetler grubundaki olumlu seyir hizmet enflasyonundaki yavaşlamayı desteklemiştir. Bu çerçevede, haziran ayında hizmet grubu ana eğiliminde iyileşme gözlenmiştir. Öte yandan kiralarda önceki iki aydaki yüksek oranlı artış eğilimi sürmüş ve yıllık enflasyon yüzde 8,83’e ulaşmıştır."

"Çekirdek enflasyonun kademeli düşüşünü sürdürmesi beklenmekte"

Özete göre, temel mal grubu yıllık enflasyonu haziran ayında 0,31 puan artarak yüzde 9,13 oldu. Yıllık enflasyon dayanıklı mallarda artarken diğer alt gruplarda yatay seyretti. Dayanıklı mal grubu büyük ölçüde Türk lirasının mayıs ayındaki değer kaybına bağlı olarak olumsuz bir görünüm sergiledi. Bu dönemde iç satışların nispeten güçlü seyrettiği otomobil sektöründe fiyatlar yüksek bir oranda artarken emek yoğun bir sektör olan mobilya grubunda fiyat artışı yavaşlamakla birlikte sürdü. Bu doğrultuda temel mal grubu ana eğilimi bir miktar yükseldi. Döviz kurlarının birikimli etkisinin azalmasıyla yılın geri kalanında temel mal grubu yıllık enflasyonunun yavaşlayacağı öngörülüyor.

Haziran ayında tüketici enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatlarına bağlı olarak yükseldi. Bu dönemde çekirdek enflasyon göstergeleri sınırlı da olsa gerilemeye devam etti. Temmuz ayında tütün ürünleri fiyatlarında kaydedilen artış tüketici enflasyonu üzerinde yukarı yönlü bir etki oluşturacak. Kurul, işlenmemiş gıda ve tütün fiyatlarındaki bu gelişmelere bağlı olarak kısa vadede enflasyonda belirgin bir artış gözlenebileceğine dikkati çekti. Çekirdek enflasyonun ise kademeli düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

