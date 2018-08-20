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Merkez Bankası'ndan swap anlaşması duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından, Katar Merkez Bankası ile imzalanan ikili bir para takası (swap) anlaşması ile ilgili açıklama yapıldı.

Merkez Bankası'ndan swap anlaşması duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından, Katar Merkez Bankası ile imzalanan ikili bir para takası (swap) anlaşması ile ilgili açıklama yapıldı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:31
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Merkez Bankası'ndan swap anlaşması duyurusu

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (QCB) arasında ikili bir para takası (swapanlaşması imzalandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Katar Merkez Bankası (QCB) ile 17 Ağustos'ta Doha'da düzenlenen bir törenle, swap anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyali cinsinden imzalanmıştır. Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıSwap Anlaşması
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