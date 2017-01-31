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Merkez Bankası hükümete 'Açık Mektup' gönderdi

Merkez Bankası, yüzde 5 olarak hedeflenen 2016 enflasyonunun yüzde 8,53 çıkması nedeniyle hükümete "Açık Mektup" gönderdi.

Merkez Bankası hükümete 'Açık Mektup' gönderdi

Merkez Bankası, yüzde 5 olarak hedeflenen 2016 enflasyonunun yüzde 8,53 çıkması nedeniyle hükümete "Açık Mektup" gönderdi.

31 Ocak 2017 Salı 16:13
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Merkez Bankası hükümete 'Açık Mektup' gönderdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 5 olarak hedeflenen 2016 enflasyonunun yüzde 8,53 çıkması nedeniyle hükümete "Açık Mektup" gönderdi.

Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e gönderilen mektupta 9 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan "2016 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel politika metninde belirtildiği gibi 2016 yılı için enflasyon hedefinin hükümetle beraber yüzde 5 olarak belirlendiği anımsatıldı.

Temel politika metninde, yıl sonunda enflasyonun hedeften belirgin olarak (her iki yönde de 2 puandan daha fazla) sapması halinde hükümete bir "Açık Mektup" yazılacağının ifade edildiği mektupta, 2016 yıl sonunda enflasyonun yüzde 8,53 düzeyinde gerçekleştiği ve hedefin belirgin olarak üzerinde kaldığı belirtildi.

Enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemlerin açıklandığı mektupta, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

Mektupta, önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olacağı ifade edildi.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırmanın yapılabileceği kaydedilen mektupta, ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi halinde likidite araçlarıyla gerekli tedbirlerin alınacağının altı çizildi.

Mektupta, "Para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümün güçlendirilmesinin de enflasyonla mücadeleye önemli katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıAçık MektupTcmb
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