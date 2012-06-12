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Merkel herkese 1000 avro versin

Kriz kahini Roubini, Avrupa ülkelerine, kemer sıkarak tasarruf etmek yerine, vergileri azaltıp ücretleri yükseltme çağrısında bulundu.

Merkel herkese 1000 avro versin

Kriz kahini Roubini, Avrupa ülkelerine, kemer sıkarak tasarruf etmek yerine, vergileri azaltıp ücretleri yükseltme çağrısında bulundu.

12 Haziran 2012 Salı 17:01
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Merkel herkese 1000 avro versin

İSTANBUL -  ''Krizi kahini'' olarak tanınan New York Üniversitesi Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini, krizden kurtuluşun yolunu kemer sıkmakta gören Avrupa ülkelerinin hükümetlerine daha fazla harcama çağrısı yaparak, ''Avrupa'daki hükümetlerin kemer sıkmak ve tasarruf etmekte ısrar etmek yerine vergileri azaltıp, ücretleri yükselterek büyümeyi artırmaları gerekiyor'' dedi. 
Alman Bild Gazetesine verdiği röportajda, Roubini, ''Alman hükümetinin kendi vatandaşlarına teşvikler vererek, borç krizinde olan Güney Avrupa ülkelerinde tatillerini yapmasını sağlaması ve krizden etkilenen o ülkeleri desteklemesi gerekiyor'' diye konuştu.
Roubini, kemer sıkma tedbirlerinin en sıkı savunucusu Almanya'ya ilginç bir öneride bulundu. Roubini, ''Alman hükümeti her haneye 1000 avro tutarında bir seyahat çeki vermeli'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 09:02
Anahtar Kelimeler:
Avrupa
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